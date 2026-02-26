La Administración Trump anuncia la retención de casi $260 millones en Medicaid para Minnesota por presunto fraude

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de febrero, 2026

El vicepresidente JD Vance y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, revelaron este miércoles que la administración del presidente Donald Trump está suspendiendo parte de los fondos de Medicaid asignados a Minnesota, como parte de un esfuerzo más amplio para abordar preocupaciones sobre fraude dentro del estado. “Hemos decidido detener temporalmente ciertas cantidades de fondos de Medicaid que van al estado de Minnesota para garantizar que el estado de Minnesota asuma seriamente su obligación de ser buenos administradores del dinero de los contribuyentes estadounidenses”, dijo Vance junto a Oz.

Por su parte, el administrador también enfatizó que la medida está dirigida al liderazgo estatal y no a los residentes. “Este no es un problema con la gente de Minnesota. Es un problema con el liderazgo de Minnesota y de otros estados que no toman en serio la preservación de Medicaid”, afirmó Oz, quien atribuyó al gobernador demócrata Tim Walz la responsabilidad por cualquier posible interrupción en los servicios. De igual forma, la antigua estrella de la televisión también comentó que “Cualquier retraso en los servicios va a ser, debería recaer en el despacho del gobernador Walz”, y expresó confianza en que las poblaciones vulnerables no se verán perjudicadas más allá de la suspensión de los fondos, al explicar que Minnesota cuenta con un considerable fondo de reserva que podría ayudar a compensar brechas temporales.

Se retendrán casi 260 millones de dólares

Según la decisión tomada por la administración Trump, se retendrán 259,5 millones de dólares en reembolsos de Medicaid mientras funcionarios federales examinan presuntas irregularidades. Las autoridades identificaron 14 programas como particularmente vulnerables al fraude, incluidos servicios relacionados con el tratamiento del autismo y el transporte médico no urgente.

Lejos de ser la primera vez que Trump toma este tipo de decisiones, lo cierto es que, a principios de este año, el mandatario republicano también pausó los fondos federales destinados a proveedores de cuidado infantil en Minnesota y desplegó 2.000 agentes federales en el estado en el marco de un esfuerzo más amplio de control migratorio, luego de numerosas acusaciones y condenas relacionadas con fraude que involucraron a residentes de origen somalí.

El anuncio de Vance y Oz tiene lugar un día después del discurso de Trump sobre el Estado de la Unión, en el que el presidente también señaló a otros estados gobernados por demócratas, incluidos California, Maine y Massachusetts, y atribuyó 19.000 millones de dólares en fraude a Minnesota y a su comunidad somalí. El Departamento de Justicia ha acusado allí a 98 personas, 85 de las cuales son somalíes, por un fraude de 1.000 millones de dólares.