Las primarias al Senado en Texas se convirtieron en las más caras de la historia al superar los $110 millones en gasto

Publicado por Joaquín Núñez 25 de febrero, 2026

Las primarias electorales al Senado en Texas se convirtieron en las más caras de la historia. Entre demócratas y republicanos, el gasto en publicidad superó los 110 millones de dólares. La cifra se alcanzó en un año en el que los dos partidos tienen primarias con nombres fuertes y que se perfilan como muy reñidas. Las elecciones tendrán lugar el próximo 3 de marzo, con una posible segunda vuelta pautada para el 26 de mayo.

Según AdImpact, una empresa que ofrece seguimiento en tiempo real de la aparición de anuncios en televisión y medios digitales en Estados Unidos, el gasto alcanzó los 110,5 millones de dólares. La compañía señaló también que alrededor del 70% del gasto y las reservas en las carreras provienen de grupos externos.

De esta manera, las primarias al Senado en Texas se convirtieron en las más caras de la historia, destronando a las de Arizona en 2022. En aquella elección, Blake Masters se quedó con la nominación republicana tras derrotar a Jim Lamon, Mark Brnovich, Michael McGuire y Justin Olson.

En cuanto a la distribución del gasto, las primarias republicanas concentran la mayor parte. Allí se enfrentan el senador titular John Cornyn, quien busca un quinto mandato consecutivo, contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el congresista Wesley Hunt, quien fue el último en ingresar en la contienda.

De acuerdo con AdImpact, 64 millones de dólares se destinaron en anuncios para apoyar a Cornyn, mientras que 11,4 millones fueron para el congresista Hunt. A su vez, 3,6 millones fueron para Paxton. El resto se concentró en anuncios negativos contra Hunt (5,4 millones) y Cornyn (3,6 millones).

Del lado demócrata, las primarias al Senado enfrentan al representante estatal James Talarico con la congresista Jasmine Crockett. El gasto en anuncios se distribuye en 17,6 millones de dólares en anuncios a favor de Talarico y 4,3 millones a favor de Crockett.

El presidente Donald Trump todavía no ha respaldado a ninguno de los republicanos en la carrera. Según declaró estaría feliz con cualquiera de los tres como candidato en noviembre. "Son las carreras más difíciles. Todos me han apoyado. Todos son buenos. Se supone que hay que elegir uno, así que ya veremos qué pasa. Pero yo apoyo a los tres", expresó recientemente.

Se espera que el presidente visite Corpus Christi, Texas, días antes de las primarias.

De acuerdo con las reglas electorales de Texas, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados deberán medirse en una segunda vuelta para determinar al candidato del partido.