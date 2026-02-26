Cumbre del CARICOM: Rubio anticipa elecciones libres en Venezuela y presiona al régimen de Cuba ante los líderes del Caribe

Publicado por Joaquín Núñez 25 de febrero, 2026

Marco Rubio participó de la Conferencia de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El evento se realizó entre el 24 y el 27 de febrero en Basseterre. Allí, apuntó contra el régimen de Cuba y enfatizó la necesidad de que Venezuela celebre elecciones libres como parte del "próximo paso" de la transición.

Durante el evento, el secretario de Estado se reunió con líderes de la región, resaltó la alianza de Estados Unidos con el Caribe y se comprometió a seguir cooperando en materia de seguridad nacional.

"Creemos que quizá la amenaza más urgente para la seguridad en la región, que nos incluye a nosotros, pero obviamente también a todos ustedes, es la amenaza que representan estas organizaciones criminales transnacionales. Esto supone un peligro para los países por los que transitan y, en última instancia, un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos", expresó.

"Estamos interesados en reconstruir y construir una nueva dinámica en este Hemisferio Occidental, en la que colaboremos con todos ustedes en las cuestiones que compartimos. Cuanto más fuertes, seguros, prósperos y protegidos sean todos sus países, más fuertes, seguros, protegidos y prósperos serán los Estados Unidos", continuó Rubio.

Una de sus definiciones más importantes fue en relación a Venezuela, que actualmente se encuentra cooperando con la Administración Trump casi dos meses después de la captura de Nicolás Maduro.

"En última instancia, para que puedan dar el siguiente paso para desarrollar verdaderamente ese país y beneficiarse realmente de las riquezas de ese país en beneficio de su pueblo, necesitarán la legitimidad de unas elecciones justas y democráticas. (...) Una Venezuela próspera y libre, gobernada por un gobierno legítimo, también podría ser un socio y un activo extraordinario para muchos de los países aquí representados hoy", señaló el secretario de Estado durante su intervención.

La reacción de Marco Rubio: "No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos dijeron"

Según informó el régimen cubano, fuerzas de seguridad de la isla mataron a cuatro tripulantes e hirieron a otros seis tras un enfrentamiento armado con una lancha rápida registrada en Estados Unidos. De acuerdo con la versión oficial del régimen, la lancha, registrada en Florida con matrícula FL7726SH, ingresó en aguas territoriales cubanas.

Unas horas después, Rubio habló con los periodistas a su salida del CARICOM. Allí, se refirió a la extraña naturaleza del caso y anticipó los próximos pasos de la Casa Blanca.

"Vamos a averiguar exactamente qué ha ocurrido aquí y luego responderemos en consecuencia. Basta con decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha ocurrido con Cuba en mucho tiempo. Pero vamos a averiguarlo. No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos han dicho", expresó.

En adición, se refirió a la situación económica de la isla bajo el régimen: "La razón por la que las cosas están tan mal es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona, que no existe en ninguna parte del mundo. No es funcional. Y la única manera de que Cuba tenga un futuro mejor es si tiene un modelo económico diferente".

Rubio también habló sobre la sanidad cubana y cuestionó el estado de los médicos.

"La otra cuestión con el programa médico cubano es que el hecho de que estas personas estén trabajando, básicamente, es tráfico de personas. Apenas les pagan. Su libertad de movimiento está muy restringida. Y queremos que estos países comprendan que eso es en lo que están participando. Están pagando este dinero al régimen, que recauda los fondos. Les pagan por estas misiones médicas. Prácticamente nada de este dinero va a parar a estos médicos que, en muchos casos, estamos pensando que es como una versión del tráfico de personas, del tráfico de mano de obra", sentenció.