La Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras la promulgación de la Ley de Amnistía
A pesar de las liberaciones, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han expresado dudas sobre el alcance real de la ley.
La Justicia venezolana, controlada por el oficialismo, ordenó este viernes por la noche la liberación de 379 presos políticos, un día después de la promulgación de una nueva Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informaron fuentes oficiales que supervisan el proceso.
El anuncio fue realizado por el chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y está a cargo de su implementación. En una entrevista televisiva, Arreaza indicó que el Ministerio Público presentó las solicitudes correspondientes ante los tribunales competentes para que los 379 amnistiados sean excarcelados entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
">
🚨 Jorge Arreaza informa que el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo otorgar medidas de amnistía para:— Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) February 21, 2026
• 371 en Caracas
• 5 en Barinas
• 2 en Portuguesa
• 1 en Monagas
Total: 379 personas que deben ser excarceladas y amnistiadas, a más tardar mañana. pic.twitter.com/P5kRGWg6gY
Arreaza subrayó que estas liberaciones se realizan tras la entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada la noche del jueves por consenso en el Parlamento dominado por el oficialismo tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Reacciones oficiales
Horas antes del anuncio, Delcy Rodríguez defendió la Ley de Amnistía, calificándola como un paso importante hacia la construcción de "una Venezuela más democrática, justa y libre". Sin embargo la dictadora no señaló las faltas y amplias exclusiones de este proyecto legislativo.
Mundo
El régimen de Delcy Rodríguez aprueba una ley de amnistía incompleta y con amplias exclusiones
Luis Francisco Orozco
A pesar de las liberaciones, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han expresado dudas sobre el alcance real de la ley. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, ha señalado que la amnistía no se aplica automáticamente, sino que requiere la tramitación individual ante tribunales, un punto que ha generado críticas y demoras.
Familiares de presos han instalado vigilias frente a cárceles como Zona 7 en Caracas, exigiendo resultados concretos tras semanas de espera. Muchos han enfatizado que necesitan "hechos, no palabras", ante la percepción de que el proceso avanza lentamente.
Contexto y críticas
Grupos de derechos humanos han advertido que, aunque la ley promete amnistías amplias para delitos de motivación política, excluye a personas acusadas de delitos graves como corrupción o violaciones de derechos humanos, y exige comparecencia ante la justicia, lo que puede limitar su efectividad.
Además, informes recientes señalan que, pese a liberaciones previas desde inicios de enero, todavía cientos de personas permanecen detenidas por motivos políticos.