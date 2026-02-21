Voz media US Voz.us
La Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras la promulgación de la Ley de Amnistía

A pesar de las liberaciones, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han expresado dudas sobre el alcance real de la ley.

Una pancarta que dice "Libertad para todos" se exhibe frente a la prisión El Rodeo I en GuatireAFP

La Justicia venezolana, controlada por el oficialismo, ordenó este viernes por la noche la liberación de 379 presos políticos, un día después de la promulgación de una nueva Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informaron fuentes oficiales que supervisan el proceso.

El anuncio fue realizado por el chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y está a cargo de su implementación. En una entrevista televisiva, Arreaza indicó que el Ministerio Público presentó las solicitudes correspondientes ante los tribunales competentes para que los 379 amnistiados sean excarcelados entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Arreaza subrayó que estas liberaciones se realizan tras la entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada la noche del jueves por consenso en el Parlamento dominado por el oficialismo tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Reacciones oficiales

Horas antes del anuncio, Delcy Rodríguez defendió la Ley de Amnistía, calificándola como un paso importante hacia la construcción de "una Venezuela más democrática, justa y libre". Sin embargo la dictadora no señaló las faltas y amplias exclusiones de este proyecto legislativo. 

A pesar de las liberaciones, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han expresado dudas sobre el alcance real de la ley. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, ha señalado que la amnistía no se aplica automáticamente, sino que requiere la tramitación individual ante tribunales, un punto que ha generado críticas y demoras.

Familiares de presos han instalado vigilias frente a cárceles como Zona 7 en Caracas, exigiendo resultados concretos tras semanas de espera. Muchos han enfatizado que necesitan "hechos, no palabras", ante la percepción de que el proceso avanza lentamente.

Contexto y críticas

La aprobación de la ley de amnistía responde, en parte, a presiones internas y externas tras un periodo de cambio político en Venezuela y enfrenta críticas tanto de organismos nacionales como internacionales. 

Grupos de derechos humanos han advertido que, aunque la ley promete amnistías amplias para delitos de motivación política, excluye a personas acusadas de delitos graves como corrupción o violaciones de derechos humanos, y exige comparecencia ante la justicia, lo que puede limitar su efectividad.

​Además, informes recientes señalan que, pese a liberaciones previas desde inicios de enero, todavía cientos de personas permanecen detenidas por motivos políticos.

