Estados Unidos refuerza la cooperación con el Caribe para combatir el tráfico ilícito de armas

Publicado por Diane Hernández 26 de febrero, 2026

Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para desmantelar las redes de tráfico ilícito de armas de fuego en el Caribe, incluidas operaciones en Haití, mediante investigaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y cooperación con las fuerzas del orden regionales. El objetivo es frenar la violencia y la inestabilidad generadas por organizaciones criminales transnacionales y terroristas, explicó un comunicado del Departamento de Estado.

Agencias estadounidenses, incluidas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, utilizan tecnología avanzada para detectar armas de fuego en puertos de entrada y salida, mientras que el Departamento de Estado brinda asistencia técnica y capacitación a funcionarios del Caribe para mejorar investigaciones y análisis balísticos.

Un ejemplo de esta cooperación son las Unidades de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) en República Dominicana y Haití, así como la Unidad de Inteligencia sobre Armas y Delitos de Caricom (CGIU) en Trinidad y Tobago, que utilizan inteligencia y apoyo estadounidense para investigar el tráfico de armas y otros delitos relacionados.

Incautaciones y detenciones recientes En febrero de 2026, un grupo criminal multiestatal liderado por dominicanos fue desmantelado, con la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, metanfetamina y 17 armas de fuego.

liderado por dominicanos fue desmantelado, con la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, metanfetamina y 17 armas de fuego. ​En mayo de 2025, autoridades jamaicanas, capacitadas con apoyo estadounidense, interceptaron 238 armas de fuego y más de 23.000 cartuchos ocultos en calentadores de agua en Kingston.

ocultos en calentadores de agua en Kingston. ​En febrero de 2025, la República Dominicana, junto a ATF y HSI, interceptó un envío procedente de Miami con 23 armas de fuego no declaradas y más de 36.000 municiones destinadas a Haití.

Responsabilización de traficantes

De acuerdo al documento informativo, desde enero de 2025, varias personas han sido condenadas o arrestadas por intentos de exportar armas de fuego a países del Caribe, incluidos Estados Unidos y República Dominicana. Entre ellas figuran Joel Rodríguez, Juhisani Angol, Víctor Rodríguez, Shem Wayne Alexander y Jean Wiltene Eugene, quienes enfrentaron penas de prisión y multas tras investigaciones conjuntas de la BIS, ATF, HSI y CBP.

El Departamento de Estado también respalda programas de seguridad de arsenales en la región y proporciona capacitación técnica para fortalecer el análisis forense y balístico en Bahamas, Guyana, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía.