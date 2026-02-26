Arrestan a un expiloto de la Fuerza Aérea por brindar servicios de defensa al Ejército chino

Publicado por Joaquín Núñez 25 de febrero, 2026

Un expiloto de la Fuerza Aérea fue arrestado por supuestamente brindar servicios de defensa al Ejército chino. De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Gerald Eddie Brown Jr. conspiró con personas extranjeras y estadounidenses desde al menos agosto de 2023 para ofrecer entrenamiento de aviación militar a pilotos de la fuerza aérea de China.

Brown, de 65 años, fue detenido por las autoridades en Jeffersonville, Indiana. Sirvió durante más de 24 años en la Fuerza Aérea, se retiró en 1996 con el grado de mayor. En este tiempo, lideró misiones de combate y fue instructor de pilotos de combate y de simuladores.

En concreto, el DOJ lo acusa de violar la Ley de Control de la Exportación de Armas (AECA). La legislación se firmó en 1976 y prohíbe a ciudadanos estadounidenses dar entrenamiento militar a fuerzas extranjeras sin licencia del Departamento de Estado. Según la acusación, Brown viajó a China en diciembre de 2023 y permaneció allí hasta principios de 2026, participando en estas actividades.

"Como oficial de la Fuerza Aérea, Brown juró defender a nuestra nación contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, pero rompió ese juramento y traicionó al país, poniendo en peligro la seguridad de nuestros militares y aliados", expresó Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia.

"Haremos que Brown y cualquiera que conspire contra nuestra nación rinda cuentas por sus actos. El Departamento de Justicia y mis fiscales estamos firmemente comprometidos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para mantener la experiencia militar estadounidense donde debe estar: aquí, en Estados Unidos", añadió.

Según señaló el DOJ, se espera que Brown comparezca ante un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Indiana el próximo 26 de febrero. El caso está a cargo del fiscal Beau Barnes y el subdirector interino de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, Sean Heiden, entre otras autoridades.