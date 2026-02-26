Rubio promete que EEUU responderá tras el tiroteo en aguas cubanas: lo que sabemos del incidente

Publicado por Diane Hernández 26 de febrero, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio prometió este miércoles que Washington "responderá apropiadamente" tras el incidente armado ocurrido frente a la costa norte de Cuba, en el que murieron cuatro personas y otras seis resultaron heridas a bordo de una lancha rápida registrada en Florida.

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó y luego responderemos en consecuencia", declaró Rubio a la prensa mientras viajaba a San Cristóbal y Nieves para participar en la cumbre de la Caribbean Community. El jefe de la diplomacia estadounidense calificó el hecho como "muy inusual", al señalar que "no es algo que ocurra todos los días ver tiroteos en mar abierto", y subrayó que Estados Unidos no basará sus conclusiones únicamente en la versión ofrecida por La Habana.

La versión del régimen cubano

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó que el enfrentamiento ocurrió a una milla náutica al noreste del canal de El Pino, en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Según las autoridades cubanas, una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) ingresó en aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra una patrulla de tropas guardafronteras que se aproximó para identificarla.

De acuerdo con el comunicado oficial, el comandante de la embarcación cubana resultó herido, tras lo cual las fuerzas cubanas respondieron al fuego. Como resultado, cuatro ocupantes de la lancha murieron y seis fueron heridos, quienes -según el MININT- recibieron atención médica tras ser evacuados.

En una actualización posterior difundida por la Embajada de Cuba en Estados Unidos, las autoridades identificaron a seis detenidos y señalaron que la embarcación transportaba diez personas armadas que, según declaraciones preliminares, pretendían realizar una infiltración "con fines terroristas".

Cuba afirmó haber incautado rifles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas y uniformes camuflados. También indicó que todos los involucrados serían ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos y que algunos figuran en listas nacionales de personas vinculadas con actividades extremistas.

¿Quiénes son los detenidos?



1. Amijail Sánchez González

2. Leordan Enrique Cruz Gómez

3. Conrado Galindo Sariol

4. José Manuel Rodríguez Castelló

5. Cristian Ernesto Acosta Guevara

6. Roberto Azcorra Consuegra



Michel Ortega Casanova ha sido identificado entre los fallecidos y quedan por identificar a las tres personas restantes que resultaron muertas en el ataque. No se han revelado otros detalles hasta el momento de la situación de salud de este grupo.

Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente por medios estadounidenses.

Respuesta y cautela desde Washington

Rubio confirmó que la embarcación no pertenecía a la Armada ni a la Guardia Costera de Estados Unidos y que no formaba parte de ninguna operación gubernamental. "No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos dijeron", afirmó. "Responderemos adecuadamente en función de la información que obtengamos".

El vicepresidente JD Vance también señaló que la administración está recopilando datos sobre lo ocurrido. "Con suerte, no será tan grave como tememos que podría ser, pero no puedo decir más porque simplemente no sé más", declaró desde la Casa Blanca.

Un funcionario estadounidense citado por The New York Times indicó que se trataría de una embarcación civil que presuntamente intentaba sacar a familiares de la isla y que no estaba vinculada a operaciones oficiales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que su oficina iniciará una investigación en coordinación con agencias federales y estatales. El congresista republicano por Miami-Dade, Carlos Giménez, calificó el incidente como una "masacre" y exigió mayor presión sobre el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Contexto de tensión creciente alta tensión entre Washington y La Habana. La administración del presidente suministro de petróleo a la isla, agravando una crisis económica marcada por escasez de alimentos y combustibles.

​Las autoridades cubanas, por su parte, defendieron su actuación reciente, argumentando que proteger la soberanía nacional es un "pilar fundamental del Estado cubano" y reiteraron su determinación de salvaguardar sus aguas territoriales.

