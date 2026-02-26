El senador Fetterman criticó a los demócratas por gritarle a Trump durante el Estado de la Unión: "Respeten el cargo"

Publicado por Joaquín Núñez 25 de febrero, 2026

John Fetterman criticó a sus compañeros demócratas por su comportamiento durante el Estado de la Unión. En diálogo con diversos medios de comunicación, el senador por Pensilvania se refirió a los gritos de algunos legisladores durante el discurso de Donald Trump, como así también al hecho de que casi todos los legisladores demócratas no se levantaron a aplaudir en momentos clave de la noche. Uno de ellos fue el homenaje a la madre de la joven asesinada en Carolina del Norte a manos de un inmigrante ilegal.

Fetterman, quien dejó de lado sus característicos hoodies para ponerse un traje, fue el único demócrata en estrechar la mano del presidente Trump antes del discurso. Pese a la reacción negativa de muchos activistas en las redes sociales, el senador defendió su accionar.

"Sí, le estreché la mano, por supuesto. Entró y yo siempre voy a hacer eso, sin duda. Por mi parte, no voy a gritar ni hacer nada de eso. Una vez más, independientemente de quién sea el presidente, creo que ahora se ha perdido aquí la capacidad de una nación para hacer eso", le dijo a Fox News.

Además, reprendió a los miembros de su partido que llevaron letreros y gritaron durante buena parte del discurso, como los congresistas Al Green, Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Para Fetterman, lo sucedido daña la imagen del partido y le falta el respeto a la investidura presidencial.

"Respeten el cargo, independientemente de quién lo ocupe"

"Ya sabes, los gritos y alaridos constantes, y ahora levantando pancartas y haciendo todas esas cosas. No me importa si el presidente es republicano o demócrata. Simplemente no hagan eso. No lo hagan. Respeten el cargo, independientemente de quién lo ocupe. Y ahora, para mí, es como si la mitad de la gente de mi partido no hubiera aparecido, y algunos de ellos hubieran decidido gritar y vociferar durante todo el proceso. Simplemente no creo que eso sea lo que queremos. Y no creo, como demócrata, que las ranas bailarinas nos ayuden mucho como partido", añadió el demócrata de Pensilvania.

El senador también se quejó de aquellos que no se levantaron a aplaudir en ciertos momentos, por ejemplo a Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk: "Celebré a todos los veteranos que estaban entre el público. Y aún más las cosas políticas como Erika Kirk. Me levanté y aplaudí por ella también. Aunque aquí, ¿no podríamos ser más amables con una viuda? Quiero decir, no debería pasar tanto tiempo desde que una viuda con hijos pequeños sufre el asesinato de su marido. ¿Cómo es posible que no reconozcamos también eso?".

Horas después, Fetterman habló con CNN y se refirió a la posibilidad de aumentar la tolerancia y fomentar los buenos modales en el Congreso.

"Creo que tenemos que encontrar la manera de estar en la misma habitación y poder discrepar sobre estas cosas. No hay que estar de acuerdo en todo. Y ahora, si oigo algo con lo que estoy de acuerdo o que me gusta, voy a levantarme y aplaudir esas cosas", sentenció.