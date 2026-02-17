AOC desata las burlas en las redes por negar erróneamente que los cowboys vienen de España

Publicado por Carlos Dominguez 17 de febrero, 2026

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (D‑NY) está siendo objeto de burlas por sus comentarios durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde cuestionó públicamente un discurso de Marco Rubio en el que, según afirmó, el secretario de Estado atribuía el origen de los cowboys estadounidenses únicamente a España.

AOC insinuó que esa interpretación era incompleta, ya que, según ella, la tradición vaquera en Estados Unidos también estaría profundamente marcada por influencias mexicanas y africanas; por ello, en su opinión, reducirla únicamente a España resulta inexacto.

"Mi parte favorita fue cuando dijo que los cowboys estadounidenses venían de España", comentó la demócrata al criticar el discurso de Rubio. "Y creo que los mexicanos y los descendientes de pueblos africanos esclavizados tendrían algo que decir al respecto".

El comentarista conservador Matt Walsh no tardó en arremeter contra Ocasio-Cortez en X tras sus declaraciones. "Es literalmente imposible que los cowboys estuvieran aquí antes que los españoles, porque los caballos no existían en esta región hasta que los españoles los trajeron", escribió.

Por su parte, el senador Ted Cruz (R-Tx) declaró en X retuiteando el video del discurso de AOC: "Dime que no sabes nada de historia sin decir que no sabes nada de historia".

En otro tuit escribió: "Oye, @grok, ¿de dónde sacaron los mexicanos los caballos?".

El estratega político Marco Frieri reaccionó: "La cultura del vaquero estadounidense puede rastrearse hasta la cultura del vaquero español (vaquero), llevada al continente a través de la presencia colonial de España en México".

Por su parte, Jeannette Garcia, subdirectora de de CTV en Turning Point Action escribió en X: "Querida @AOC. México fue colonizado por ESPAÑA. ESPAÑA llevó los caballos, el ganado y la ganadería a México. En español los llamamos vaqueros. De nada por la información correcta".

"Abierto desprecio por la gente blanca"

Durante su discurso, AOC también dijo que había una gran diferencia entre lo que los estudios culturales denominan blanquitud y la cultura nacional. De acuerdo con Ocasio-Cortez, "la blanquitud es algo imaginario".

A lo que Matt Walsh respondió : "Esto es un completo disparate. @AOC insistirá en que la 'gente morena' es real, que la 'gente negra' es real, e incluso que la 'gente de color' (lo que sea que eso signifique) es real, y sin embargo, la gente blanca es 'imaginaria'. Una estupidez totalmente indefendible, basada en su abierto desprecio por la gente blanca".