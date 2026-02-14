El Comando Central ejecuta una nueva oleada de ataques contra infraestructura de ISIS en Siria

Publicado por Joaquín Núñez 14 de febrero, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció una serie de operaciones contra más de 30 objetivos de ISIS en Siria. Los ataques tuvieron lugar en el marco de la operación 'Hawkeye Strike', que responde al asesinato de dos soldados estadounidenses y un intérprete en la ciudad de Palmira.

De acuerdo con un comunicado del CENTCOM, el ataque estadounidense fue direccionado contra "infraestructuras y almacenes de armas del ISIS con municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y aeronaves no tripuladas".

"Más de 50 terroristas del ISIS han sido muertos o capturados y más de 100 objetivos de infraestructura del ISIS han sido atacados con cientos de municiones de precisión durante dos meses de operaciones selectivas", añadieron.

La operación fue otra respuesta al ataque de Al-Qaeda del 13 de diciembre, cuando murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete en Palmira, Siria.

La primera tuvo lugar el 21 de diciembre, cuando fuerzas estadounidenses atacaron 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria, con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería. A su vez, la segunda fue el 17 de enero, cuando el CENTCOM eliminó a Bilal Hasan al-Jasim, quien tenía vínculos directos con ISIS. Señalaron que era un líder terrorista experimentado y que estaba "directamente conectado" con el hombre de ISIS que mató a los dos soldados y al intérprete.