La perpetua máquina de indignación de Hollywood forma parte del juego propagandístico de la izquierda

El domingo por la noche, la 68ª edición de los premios Grammy ofreció muchas actuaciones, tanto musicales como políticas.

Los premios, que tuvieron lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fueron presentados por el presentador Trevor Noah y contaron con una alfombra roja repleta de estrellas. La causa de las celebridades este año fue, como era de esperar, las operaciones de deportación llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Como en los juicios de Stalin de los años 30, cada participante trató de superar al siguiente en la denuncia del ICE, y muchas celebridades atacaron desde el escenario. El rapero Bad Bunny, durante su discurso de aceptación del Álbum del Año, dijo: "Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir: ICE out. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses". La cantante pop Billie Eilish durante su discurso de aceptación a la Canción del Año dijo a la multitud,"Nadie es legal en tierra robada. Jó**** ICE."

Kehlani durante su discurso de aceptación de un premio R&B, simplemente dijo," Jód*** ICE". Kehlani dijo a Rolling Stone que padece Trastorno Bipolar II y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

"Soy producto de la valentía"



lOlivia Dean, que ganó el premio a la Mejor Artista Revelación, dijo a la multitud: "Estoy aquí arriba como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas" Dean tiene 26 años y es británica.

El cantante Shaboozey, de 30 años, durante un discurso de aceptación por Actuación Country Dúo/Grupo dijo: "Los inmigrantes construyeron este país, así que esto es para ellos, para todos los hijos de inmigrantes."

La política desde el podio no es nada nuevo, y no es algo aislado de los Grammy. Los mismos eslóganes y sentimientos se escucharán con fuerza y orgullo en los Oscar del 15 de marzo, al igual que en los Globos de Oro del mes pasado. Aunque este año la política de los famosos se centra en las deportaciones, hace unos años la causa fue la guerra de Hamás contra Israel; unos años antes fue Ucrania, y ha visto cientos de otras en la historia de Hollywood.

Sin embargo, los hechos y los detalles suelen olvidarse en la alfombra roja. Todas estas celebridades, al invocar la difícil situación de los "inmigrantes", no distinguen entre inmigrantes legales e ilegales. También eluden, consciente o inconscientemente, el hecho de que los inmigrantes ilegales detenidos y deportados son delincuentes.

La industria musical celebra a asesinos, traficantes de drogas, abusos y agresiones sexuales a menores, sodomía y cosas peores



El 20 de enero, cuando se cumplía un año del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una hoja de antecedentes penales de solo algunos de sus detenidos. Entre ellos había acusados de pertenecer a organizaciones terroristas extranjeras, miembros de escuadrones de asesinos, asesinos, traficantes de drogas, individuos acusados de abuso sexual de menores, agresión sexual, sodomía y hurto mayor por violar un cadáver.

En un comunicado que acompañaba a la hoja de antecedentes penales, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró: "Hoy, damos las gracias a nuestras fuerzas de seguridad por un primer año de logros sin precedentes, que incluye más de 670.000 expulsiones y dos millones de autodeportaciones. El DHS se compromete a seguir expulsando a los extranjeros ilegales peligrosos de las comunidades estadounidenses. El 70% de las detenciones del ICE son de extranjeros ilegales criminales que han sido condenados o acusados de un delito en EE.UU. No descansaremos hasta que las comunidades estadounidenses estén libres del azote de la delincuencia de los extranjeros ilegales."

Los famosos no hablan en nombre de la mayoría de los estadounidenses, según las encuestas



Mientras que los famosos que disfrutan de seguridad personal y comunidades cerradas pueden hacer la vista gorda ante la delincuencia de los inmigrantes ilegales y la carga económica que supone para la sociedad, los estadounidenses no pueden, y su aprobación de estas deportaciones se pone de manifiesto en dos encuestas recientes distintas.

Una nueva encuesta de Cygnal reveló que los estadounidenses apoyan abrumadoramente las operaciones del ICE.El 61% apoya deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen.El 73% está de acuerdo en que entrar en EE.UU. sin permiso es infringir la ley. El 58% de los encuestados rechaza los llamamientos de los demócratas a desfinanciar el ICE y el 54% apoya que el ICE aplique las leyes federales de inmigración del país.

En una encuesta de Harvard Caps Harris realizada los días 28 y 29 de enero, el 51% de los encuestados aprobó la respuesta de Trump a los disturbios contra el ICE en Minneapolis. La misma encuesta encontró que el 73% dijo que los inmigrantes ilegales criminales deben ser deportados, con más de la mitad extendiendo esto a todos los ilegales sin derecho legal a estar en los Estados Unidos. El 67% quiere que los funcionarios estatales y locales cooperen con las autoridades federales para deportar a los inmigrantes ilegales criminales, incluido el 64% de los independientes. El 67% opina que las cárceles locales deberían entregar a los inmigrantes ilegales criminales a las autoridades federales para su rápida deportación, con el apoyo del 62% de los independientes e incluso el 50% de los demócratas.

Los giros de las estrellas perjudican las posibilidades de los demócratas



Aunque los famosos crean que están ayudando a su propia causa defendiendo tales creencias desde el podio de los premios, lo cierto es que no están haciendo ningún favor al Partido Demócrata. En la misma encuesta de Harvard Caps Harris, el 60% considera que los demócratas fomentan activamente la resistencia a los funcionarios del ICE que intentan hacer su trabajo y mantener la seguridad de los estadounidenses. El 57% se opone a que los funcionarios electos acechen el caos instando al desafío contra el ICE.

Su retórica en el escenario, por la que no serán arrestados, tampoco está haciendo ningún favor a los alborotadores anti-ICE a los que están incitando a cometer delitos por los que ciertamente pueden ser arrestados. No serán estas celebridades las que paguen la fianza de los manifestantes por obstrucción a la justicia... o algo peor.

El ex fiscal y presidente de la Public Interest Legal Foundation J. Christian Adams habló con Just The News y advirtió sobre las repercusiones legales a las que podrían enfrentarse estos alborotadores.

"Es ilegal conspirar para obstruir la justicia. Y en algún lugar la izquierda ha metido en el cuerpo político que está bien meterse en la cara de la policía, ya sabes, empujar la cámara delante de la policía de Kenosha, empujar la cámara delante de los agentes del ICE que están haciendo su trabajo. No puedes interferir en una parada de tráfico. Sé que lo que más le gusta a la izquierda es interferir, pero eso no está permitido".

Adams también habló sobre el origen del sentimiento. Como Andrew Breitbart aconsejó célebremente, la política es la corriente descendente de la cultura y, según Adams, esto se origina con la cultura.

"Vean los Grammy de anoche. Han infestado la cultura de anarquía. La anarquía está de moda en algunos rincones de la cultura, sobre todo en Los Ángeles, Hollywood, Minneapolis, en las calles, simplemente se ha normalizado", dijo Adams.

La velada concluyó con el rapero Kendrick Lamar en lo más alto, asegurándose cinco Grammy, entre ellos el de Grabación del Año por "Luther" (con SZA) y el de Mejor Álbum de Rap por GNX. Bad Bunny hizo historia al ganar Álbum del Año, marcando la primera vez que un álbum en español se llevaba el premio, mientras que Billie Eilish y Finneas se llevaron Canción del Año. Lady Gaga y Jelly Roll también se llevaron premios importantes junto a los honores vitalicios para Cher.

Amanda Head es la corresponsal de Just The News en la Casa Blanca. Síguela en X.



