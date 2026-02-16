El cierre parcial del Gobierno se mantiene mientras las negociaciones se estancan

Publicado por Williams Perdomo 16 de febrero, 2026

El cierre parcial del Gobierno se mantiene después de que los negociadores no lograron llegar a un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el fin de semana.

El Departamento de Seguridad Nacional entró en un cierre parcial el sábado mientras los legisladores luchan por la financiación de la agencia que supervisa gran parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Además, el Congreso está en un receso de una semana y no tiene previsto regresar a Washington hasta la próxima semana, salvo que se alcanzara algún tipo de acuerdo. Por ello, el cierre queda en el limbo mientras ambos partidos siguen muy distanciados en disposiciones clave.

De esta manera, miles de empleados gubernamentales, desde agentes de seguridad aeroportuaria hasta funcionarios de socorro en casos de desastre, serán suspendidos o forzados a trabajar sin paga hasta que el Congreso acuerde la financiación.

En el centro de la disputa presupuestaria se encuentra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del departamento, cuyos agentes mataron a dos ciudadanos estadounidenses en medio de redadas generalizadas y protestas masivas en Minneapolis.

Los demócratas se oponen a cualquier nueva financiación para el DHS hasta que se implementen cambios importantes en la forma en que ICE lleva a cabo sus operaciones.

En particular, han exigido restricciones en las patrullas, la prohibición de que los agentes del ICE utilicen mascarillas durante los operativos y el requisito de que obtengan una orden judicial para entrar en propiedades privadas.

La Casa Blanca culpa a los demócratas Entre tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó a los demócratas y le dijo a Fox News que "los demócratas están llevando a nuestro gobierno hacia otro cierre por razones políticas y partidistas".



Pero mientras el DHS enfrenta un cierre, el propio ICE seguirá operativo, gracias a los fondos aprobados en el proyecto de ley de gastos del Gobierno del año pasado.

Las negociaciones se estancaron

Este cierre sería el tercero del segundo mandato de Trump, incluyendo un cierre gubernamental récord de 43 días en octubre y noviembre pasados.

El Gobierno acaba de reabrir sus puertas luego de un cierre parcial más pequeño de cuatro días a principios de este mes, también por la financiación del DHS.

Incluso si los 53 senadores republicanos votan para financiar al DHS, las reglas del Senado requieren el apoyo de 60 de los 100 miembros del organismo para avanzar con el proyecto de ley de presupuesto, lo que significa que varios demócratas tendrían que sumarse.