La imborrable herencia hispana en EEUU: incluso los cowboys y el Mustang tienen origen español

Una imponente llanura, un rebaño con cientos de cabezas de ganado, muchas hectáreas por trabajar… y un sombrero de ala ancha. Pocas cosas hay en los Estados Unidos de América más icónicas que los vaqueros -cowboys- que ayudaron con su trabajo a establecer los cimientos del país y que continúan hoy en día trabajando la tierra que alimenta a millones de personas. Pues bien, hasta esta emblemática imagen tiene su origen en el mundo hispano; concretamente en España, la verdadera cuna de las Américas.

Un cowboy conmemorando las rutas ganaderas en TexasAFP

Los cowboys norteamericanos son la extensión natural tras el descubrimiento del Nuevo Mundo del clásico vaquero español, aquel que cuidaba al ganado en las extensas llanuras de Extremadura o en las marismas de Andalucía, dos de las regiones que fueron cuna de conquistadores. La colonización de América trasladó su figura a las praderas que abarcan desde México hasta el suroeste estadounidense.

De hecho, cuando hablamos del sombrero de cowboy nos referimos al conocido como ‘Ten Gallon Hat’, una prenda cuyo nombre realmente no se refiere a la unidad de medida marcada por el galón, sino que su origen procede del otro lado del océano.

Existen dos versiones para el origen etimológico de este término. Por un lado, los historiadores apuntan a la deformación de la expresión española “tan galán”, que alaba la elegancia del portador del sombrero (“¡Te ves tan galán con ese sombrero!”). Por otro lado, algo menos poético, algunos lingüistas apuntan a que el término galón recoge otra de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española: “Cinta estrecha de tejido fuerte que se emplea como adorno en una prenda de vestir”. Es decir, las trenzas que en ocasiones adornaban estos sombreros. Sea como sea, es evidente que cualquiera de los dos significados tiene un mismo origen: el idioma español.

La cultura hispana, alma y corazón de los Estados Unidos de América

Los vaqueros-cowboys no son más que una pequeña huella dentro del amplísimo legado español en los Estados Unidos desde su origen y nacimiento. De hecho, más allá del vaquero-cowboy, es icónica la figura del vaquero-gunslinger (pistolero), aquel que luchaba contra los indios nativos americanos en el Salvaje Oeste. También es español. Hablamos en esta ocasión de los Dragones de Cuera, soldados de élite que patrullaban las fronteras de la Nueva España: “fueron militares que llevaban chalecos de siete capas para defenderse de las flechas de, sobre todo, apaches y comanches, ya que con el resto de tribus, pese a sus más y sus menos, los españoles firmaron acuerdos de paz y económicos”, explica Marcelino Lominchar, profesor de Historia y autor del libro Historias de la historia de España.

Lominchar recuerda cómo hace cinco siglos un nutrido grupo de españoles atravesó California, Florida, Nuevo México, Alabama, Luisiana, Nebraska, Montana, Utah, Arkansas, Tennessee, Oklahoma, Misuri y hasta la mismísima Alaska en una travesía que dejó una huella imborrable. De este viaje surgieron los nombres de Los Ángeles, Santa Elena, San Diego, San Francisco, Santa Fe, Santa Mónica y un amplio listado de lugares emblemáticos fundados por el imperio español.

Calle Avilés en San Agustín (Florida). La primera calle de Estados UnidosCordon Press

Esta imagen pertenece a la primera calle de los Estados Unidos de América. Se trata de la Calle Avilés, en San Agustín (Florida), que es la ciudad más antigua del país y que fue fundada por Pedro Menéndez de Avilés, un militar y marino español que en 1565 reconquistó la Florida y fundó esta emblemática ciudad. Junto a él, figuras como la de Junípero Sierra, Juan Ortíz, Cabeza de Vaca o Bernardo de Gálvez, un héroe nacional estadounidense por su ayuda contra los ingleses cuyo retrato luce hoy día en el Capitolio.

Ceremonia de homenaje a Bernardo de Gálvez en Washington.TIM SLOAN / AFP

Para hacernos una idea de la magnitud de la herencia española, recuerda el profesor Marcelino Lominchar que “Florida se vendió a EEUU en 1820, por lo cual aún le falta siglo y medio para estar el mismo tiempo bajo soberanía estadounidense que española. De los casi 10 millones de km2 de EEUU, uno estuvo bajo soberanía inglesa y 5,5 bajo soberanía española, siendo el resto tierra sin colonizar”.

Del mismo modo, añade el profesor, “los españoles fueron los primeros en navegar el Mississippi, los primeros blancos en ver el Cañón del Colorado y Monument Valley y los primeros en cruzar las Rocosas y el desierto de Mojave. Hasta en Alaska hay un lugar llamado Quitatayarock (‘quítate de allá’), llamado así para que un galeón español no colisionara.

Para certificar esta huella, qué mejor que las palabras del presidente Thomas Jefferson, quien dijo que “la historia de Estados Unidos se escribe en español”. En España, por su parte, se le atribuye al poeta Federico García Lorca la frase “el español que no ha estado en América no sabe lo qué es España”.

Dos naciones que van de la mano desde hace más de 500 años. Feliz mes de la herencia hispana. Y de las raíces españolas.