Alianzas entre policías locales e ICE aumentan casi un 1000% en el primer año de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de febrero, 2026

Un nuevo análisis del grupo de defensa FWD.us reveló este lunes que las alianzas entre departamentos de policía locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se han expandido de manera significativa durante el primer año del presidente Donald Trump tras regresar al cargo, con un impresionante aumento del 950%. El informe señala que parte del éxito se debe a una iniciativa restablecida de “fuerza de tarea” que la Administración del presidente Donald Trump ha creado, instando a las fuerzas policiales municipales y oficinas del sheriff a sumarse a esta. Dicha iniciativa autoriza a oficiales locales capacitados a desempeñar ciertas funciones federales de control migratorio, incluyendo detener y arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal.

El programa había sido descontinuado en 2012 bajo la administración del expresidente demócrata Barack Obama, después de que agencias policiales en el condado de Maricopa, Arizona, y el condado de Alamance, Carolina del Norte, enfrentaran acusaciones de perfilamiento racial vinculadas a su participación. Tras regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump reactivó la iniciativa, apoyado por fondos provenientes del One Big Beautiful Bill Act. Según han publicado varios medios, ICE ahora está ofreciendo incentivos financieros a las agencias participantes, incluyendo 7.500 dólares por oficial capacitado para equipo, 100.000 dólares para vehículos y compensación por horas extra de hasta el 25% del salario de un agente. Como resultado, los departamentos que formen parte del programa podrían recibir colectivamente entre 1.400 millones y 2.000 millones de dólares este año.

Los acuerdos de cooperación fueron muchísimos menos durante la era Biden

De acuerdo con lo publicado en el análisis, muchos departamentos policiales a lo largo y ancho del país han manifestado interés en participar, enviando agentes a recibir capacitación destinada a apoyar la estrategia más amplia de deportaciones de la administración. El informe señala que la estrategia de la Administración ha resultado ser un éxito, especialmente al compararla con lo visto durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden, considerando que en dicho periodo solo había 135 acuerdos de cooperación activos, cifra que ascendió a 1.168 durante esta nueva presidencia.

Según señaló FWD.us, el cual se ha opuesto a las campañas de deportaciones al criticar lo que describió como la “brutalidad y violencia” de ICE, varias agencias en 39 estados del país han firmado acuerdos con dicha agencia hasta ahora. Florida encabeza la lista con 342 agencias participantes. Texas le sigue de cerca con 296 acuerdos. Tennessee cuenta con 63, Pensilvania con 58 y Alabama con 53, según los datos.