Trump arremete contra Newsom por su “inapropiado” acuerdo con el Reino Unido mientras crece la especulación sobre 2028

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump cuestionó la creciente proyección internacional del gobernador de California, Gavin Newsom, luego de que el demócrata firmara un acuerdo de energía limpia con el Reino Unido durante una gira diplomática por Europa.

En declaraciones a Politico, Trump calificó de “inapropiado” que gobiernos extranjeros establezcan alianzas con un mandatario estatal estadounidense y lanzó una advertencia directa a Londres.

“El Reino Unido ya tiene suficientes problemas como para involucrarse con Gavin Newscum… no era apropiado que trataran con él”, dijo el presidente.

El pronunciamiento llegó después de la participación de Newsom en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el gobernador firmó compromisos de cooperación con el Reino Unido y con la región ucraniana de Leópolis, al tiempo que criticó con dureza la política exterior de la Administración Trump.

Un gobernador que apunta a 2028

Aunque Newsom no ha confirmado una candidatura presidencial, su exposición internacional vuelve a alimentar las especulaciones sobre una eventual carrera hacia la Casa Blanca en 2028. Desde hace años, estrategas demócratas lo ubican entre las figuras mejor posicionadas para liderar el partido en el próximo ciclo electoral.

Durante el foro en Alemania, el gobernador presentó a California como una alternativa "estable y confiable" frente al gobierno federal y aseguró ante una audiencia global que la actual Administración Trump es “temporal” y “se irá en tres años”.

La respuesta desde su entorno no tardó en llegar. Un portavoz defendió el liderazgo del Golden State y elevó el tono contra el presidente.

“Donald Trump se arrodilla ante el carbón y las grandes petroleras, traicionando el futuro de Estados Unidos a China… El gobernador Newsom seguirá al mando en su ausencia. Los líderes extranjeros rechazan a Trump y eligen la visión de California para el futuro”, dijo un portavoz de Newsom a Fox News.

Newsom busca posicionarse en el escenario internacional

Uno de los momentos que más generó controversia y atención fue la evaluación de Newsom sobre la postura de algunos aliados de Washington frente al mandatario republicano.

Según el gobernador de California, los líderes extranjeros que se "rinden" ante la Casa Blanca son “patéticos a nivel mundial”.

El gobernador redobló además una burla que ya había lanzado en el Foro Económico Mundial de Davos, al afirmar que debería haber llevado “un montón de rodillleras” para los líderes que —según él— se han inclinado ante la diplomacia “transaccional” del presidente Trump.

Las declaraciones, que fueron pronunciadas ante dirigentes europeos y diplomáticos, demuestran la clara intención de Newsom de profundizar su imagen internacional ante una potencial carrera en las próximas elecciones de 2028, donde él, según las encuestas, parte como favorito para llevarse la nominación demócrata en un momento de fuerte crisis de liderazgo en el partido azul.