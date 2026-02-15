Trump anuncia que la Junta de Paz se comprometió con $5.000 millones para la "reconstrucción" de Gaza

Publicado por Joaquín Núñez 15 de febrero, 2026

Donald Trump anunció que los países miembros de la Junta de Paz se comprometieron con 5.000 millones de dólares para ayudar con esfuerzos humanitarios y la reconstrucción de la Franja de Gaza. El presidente comunicó la noticia en las redes sociales, en vísperas del primer encuentro de la junta, pautado para el 19 de febrero.

Acompañado por los líderes de los países miembros, Trump firmó el documento fundacional de la Junta de Paz el pasado 22 de enero en Washington DC. "Vamos a tener paz en el mundo. Los primeros pasos hacia un futuro más prometedor para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus ojos", expresó antes de firmar el documento.

Entre los 25 países miembros se encuentran Argentina, Paraguay, Qatar, Turquía y Arabia Saudita. En vísperas del primer encuentro anual de la junta, el presidente publicó el mensaje en su cuenta de Truth Social.

"La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado. El pasado mes de octubre, publiqué un plan para poner fin de forma permanente al conflicto en Gaza, y nuestra visión fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a una velocidad récord y conseguimos la liberación de todos los rehenes vivos y fallecidos", escribió.

"El 19 de febrero de 2026, volveré a reunirme con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto Donald J. Trump para la Paz en Washington DC, donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza, y han comprometido miles de efectivos para la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local con el fin de mantener la seguridad y la paz para los habitantes de Gaza", añadió el presidente.

Por último, Trump advirtió al grupo terrorista Hamás para que "mantenga su compromiso con la desmilitarización total e inmediata" de Gaza.