Fuerzas estadounidenses abordan barco en el Océano Índico que huyó del bloqueo del Caribe

Publicado por Williams Perdomo 15 de febrero, 2026

Las fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero en el Océano Índico que violó el bloqueo del presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe y huyeron de la región. La noticia la dio a conocer el Pentágono este domingo.

El Verónica III, con bandera panameña, "intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump, con la esperanza de escabullirse. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el Océano Índico, acortamos la distancia y lo desactivamos", dijo el Pentágono en X.

La publicación incluía un vídeo de las fuerzas estadounidenses abordando un helicóptero y luego el barco cisterna.

El Pentágono interceptó el Aquila II de manera similar hace aproximadamente una semana.

En diciembre, Trump ordenó un "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos han sido incautados hasta la fecha.

El Verónica III salió de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una redada, transportando alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo, dijo TankersTrackers.com.

El barco está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

"El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo", dijo el Pentágono el día X.