Trump denuncia un "desastre ecológico" en el Río Potomac y culpa al gobernador demócrata de Maryland

Publicado por Joaquín Núñez 16 de febrero, 2026

Donald Trump denuncia un "desastre ecológico" en el Río Potomac luego de un gran derrame de residuos. El presidente se expresó en las redes sociales, donde criticó particularmente la gestión del gobernador de Maryland, Wes Moore. Además, anunció la instrucción a las autoridades federales para "proteger el Potomac, el suministro de agua en la región de la capital y nuestros preciados recursos nacionales en la capital de nuestra nación".

El episodio de contaminación en el Potomac comenzó el pasado 19 de enero, cuando colapsó un tramo clave del sistema de alcantarillado que transporta aguas residuales hacia la planta de tratamiento de Washington DC. El fallo afectó al Potomac Interceptor, una tubería troncal de más de 60 años que mueve unos 60 millones de galones diarios de aguas residuales desde Virginia y Maryland hasta la planta Blue Plains.

En las primeras semanas, se estima que más de 243 millones de galones de aguas residuales llegaron al río. Según las autoridades, las tareas de reparación continuarán durante todo el 2026. Estas incluyen un programa de estabilización del flujo de agua y posteriormente una restauración ambiental del río y del canal afectados, cuya duración y costos aún no están totalmente definidos.

A mediados de febrero, las autoridades descubrieron que el desastre era mucho más grande de pensado. Resulta que el interior de la tubería central estaba bloqueado por grandes rocas, sedimentos y toneladas de residuos sólidos que todavía había que retirar.

"Incompetencia de la administración local"

En este contexto, Trump se expresó en su cuenta de Truth Social y denunció "un desastre ecológico de grandes proporciones", producto de "la incompetencia de la administración local y estatal en la gestión de los sistemas esenciales de gestión de residuos".

El presidente dirigió el ataque contra el gobernador Moore, puesto que el tramo del colapso está en Maryland y gran parte del sistema cloacal involucrado atraviesa su territorio.

"Está claro que las autoridades locales no pueden gestionar adecuadamente esta calamidad. Por lo tanto, estoy ordenando a las autoridades federales que proporcionen inmediatamente toda la gestión, dirección y coordinación necesarias para proteger el Potomac, el suministro de agua en la región de la capital y nuestros preciados recursos nacionales en la capital de nuestra nación", escribió el presidente.

"Aunque las autoridades estatales y locales no han solicitado la ayuda de emergencia necesaria, no puedo permitir que el 'liderazgo' local incompetente convierta el río del corazón de Washington en una zona de desastre. Como vimos en Palisades, la guerra de los demócratas contra el mérito tiene consecuencias reales. El Gobierno federal no tiene más remedio que intervenir", añadió.

En cuanto a la importancia del Río Potomac, este atraviesa la región metropolitana de Washington DC, donde viven millones de personas, cumpliendo funciones críticas. Además de ser un famoso punto para actividades recreativas como pesca, navegación y turismo fluvial, es parte central del ecosistema regional y un recurso hídrico estratégico.

Aunque las autoridades afirman que el suministro de agua potable no fue afectado directamente, el derrame amenaza la fauna y la calidad ambiental del río a largo plazo.