El experto en seguridad Hugo Achá sobre el discurso de Marco Rubio en Munich: “Sus palabras fueron un parteaguas y están destinadas a la historia”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre el discurso emitido por el secretario de estado Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad en Munich, en la que presentó parte de la visión de la Administración del presidente Donald Trump en materia de política internacional en los tiempos que corren.

“Las palabras de Rubio fueron históricos, creo que es un parteaguas, una toma de posesión, de concepto y definición que Occidente debe escuchar. […] Creo que el secretario de Estado ha hecho una descripción precisa de lo que necesitamos recordar, lo que defendemos, no solo aquello que combatimos sino la razón por la que hacemos lo que hacemos. […] Las palabras del señor Rubio están destinadas a la historia”, dijo Achá.

Puedas ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.