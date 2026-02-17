Robert F. Kennedy Jr, el alto cargo mejor valorado de Trump

Publicado por Santiago Ospital 17 de febrero, 2026

Robert F. Kennedy Jr goza de buena salud en las encuestas. El secretario es el miembro más popular del gabinete, según dos recientes encuestas que abren un año electoral clave para el Gobierno.

Según Pew Research, el secretario de Salud tiene un 44% de imagen positiva. Supera así por seis puntos a su perseguidor más cercano, el vicepresidente JD Vance. Incluso deja en la rezaga a Donald Trump, quien tiene un 40% de imagen positiva. Kennedy es el único miembro de la Administración con mejor imagen que Trump.

En el sondeo de Harvard Harris, sin embargo, Trump pasa a la delantera en imagen positiva, con un 42%. Kennedy se queda a un punto. Pero vuelve a adelantarlo en cuanto a imagen negativa: el secretario tiene un 39% de desaprobación, el presidente, un 50%. Para la encuestadora, Kennedy Jr es el único miembro del gabinete con un saldo positivo (+2%).

Que el ex abogado ambientalista destaque entre sus pares no es algo nuevo. Cuando hace un año Harvard Harris preguntó por la idoneidad de los nominados de Trump, Kennedy fue el mejor puntuado con un 44% de opiniones favorables. Vale recordar que también fue el único que compitió como candidato en las elecciones presidenciales: aunque nunca despegó del tercer puesto, gozó de altos índices de popularidad.

Aunque los encuestadores no profundizaron en motivos, sondeos pasados sí revelaron la popularidad de medidas del secretario como reducir el consumo de ultraprocesados. Asimismo, el objetivo del Gobierno mejor puntuado en el trabajo de Harvard Harris es sanitario: un 83% respaldó la reducción de precios de medicamentos recetados para pacientes con bajos ingresos y beneficiarios de Medicare.

Cifra que incluye a un 79% de los demócratas y a un 77% del grupo formado por independientes y otros. En ese sentido, Pew Research asegura que RFK Jr es el integrante del gabinete mejor reputado entre los votantes demócratas. Con un 16% de favorabilidad, supera a Trump y Vance por 10 puntos.

Sin embargo, y notablemente, no es el alto cargo MAGA mejor reputado entre los republicanos. Aquella distinción le pertenece al vicepresidente.

Los secretarios y directores de Trump recibieron el mandato de dar un paso al frente en la defensa de la gestión. Diariamente defienden, en sus redes y ante los medios, las políticas oficiales. Con aquellos números de popularidad, Kennedy podría ser convocado a asumir un papel destacado en las elecciones de noviembre. Y, quizás, en las de 2028.