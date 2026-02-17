EEUU y Hungría refuerzan su alianza con un acuerdo de cooperación nuclear

Publicado por Sabrina Martin 16 de febrero, 2026

Estados Unidos y Hungría firmaron este lunes un acuerdo civil de cooperación nuclear, en una ceremonia encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio. El acto se desarrolló en un ambiente de marcada sintonía política entre ambos Gobiernos.

Rubio afirmó que la relación bilateral es excepcionalmente estrecha y la vinculó de forma directa con la relación entre el presidente Donald Trump y el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Mensaje de alineación entre ambos Gobiernos

Durante su intervención junto a Orbán, Rubio señaló que el éxito de Hungría está directamente conectado con el de Estados Unidos. “Tu éxito es nuestro éxito”, declaró en el marco del acto oficial.

El secretario de Estado añadió que, si Hungría llegara a enfrentar dificultades financieras, impedimentos al crecimiento o amenazas a su estabilidad nacional, el presidente Trump estaría “muy interesado” en encontrar formas de ayudar.

Qué incluye el acuerdo nuclear

El pacto se basa en un Memorando de Entendimiento firmado en noviembre de 2025, que abrió negociaciones para la cooperación entre las industrias nucleares civiles de ambos países. El marco contempla el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) y la gestión de combustible nuclear gastado.

Hasta ahora, Hungría ha dependido de tecnología y combustible rusos para operar sus centrales. Con este acuerdo, por primera vez comprará combustible nuclear a proveedores estadounidenses, y la empresa Holtec International apoyará la gestión del combustible usado.