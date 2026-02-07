Bill Maher arremete contra Billie Eilish por su discurso anti-ICE en los Grammys: "No conoces los hechos"

Publicado por Carlos Dominguez 7 de febrero, 2026

El presentador y humorista Bill Maher dedicó parte de su programa del viernes a criticar el discurso que Billie Eilish pronunció en los premios Grammys, en el que la cantante criticó duramente a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Maher ironizó sobre la intervención de la cantante y cuestionó que figuras públicas hagan declaraciones políticas sin, según él, contar con suficiente información sobre los temas que abordan.

Eilish, ganadora de la Canción del Año en la gala de los premios de la música, condenó al ICE durante su discurso de aceptación. La joven de 24 años se hizo viral cuando declaró: "Nadie es ilegal en tierra robada", para luego rematar con un contundente "que se j*** ICE".

Durante su programa de HBO, Maher desmenuzó el discurso de la cantante: "Ella dijo: 'No hay ilegales en tierras robadas'. Y también dijo: 'Es difícil saber qué decir'. A lo que yo respondería: entonces no digas nada, porque no sabes las cosas", dijo el presentador. "No fuiste a la escuela, creo, y no conoces los hechos".

No obstante, el presentador declaró que estaba de acuerdo con Eilish en un tema: "Ella dijo: 'Sigan luchando, protestando y alzando la voz'. Estoy totalmente de acuerdo con eso", continuó Maher. "También dijo: 'Las voces importan. La gente importa'".

"Y yo diría que también el conocimiento", añadió el humorista.

El presentador también dijo que le pareció "bastante genial" que la tribu de California (Tongva) mostrara interés en la casa de Eilish tras su discurso.