El ICE mantendrá una pequeña fuerza de seguridad temporal en Minnesota

Publicado por Diane Hernández 16 de febrero, 2026

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que una "pequeña" fuerza de seguridad federal permanecerá en Minnesota pese a que la Administración Trump ha concluido sus operaciones migratorias en el estado.

En declaraciones a CBS News durante el programa Face the Nation, Homan indicó que este grupo reducido servirá para "responder cuando nuestros agentes estén fuera y se vean rodeados por agitadores o cuando las cosas se salgan de control". Aclaró que la permanencia de estas fuerzas será temporal, destinada únicamente a garantizar que la coordinación y los acuerdos con las fuerzas locales y estatales se mantengan efectivos frente a posibles amenazas a la seguridad pública.

Homan defendió además la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, resaltando la cooperación con las autoridades locales y la disminución de agitadores como factores clave para el éxito de la operación. "Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará hasta la próxima", agregó.

El zar fronterizo también se refirió al uso de mascarillas por parte de los agentes de ICE, señalando que, aunque personalmente no le agradan, "debido a que las amenazas contra los agentes de ICE han aumentado más del 1.500%, y las agresiones reales y amenazas han aumentado más del 8.000%, estos hombres y mujeres han tenido que protegerse".

Durante el segundo mandato del presidente Trump, la estricta agenda migratoria federal ha sido objeto de críticas, especialmente tras la muerte a tiros de dos personas, Alex Pretti y Renee Good, en Minneapolis, a manos de autoridades de inmigración.