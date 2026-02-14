La Administración Trump anuncia un plan de reconstrucción naval: "Una edad de oro marítima"

Publicado por Joaquín Núñez 14 de febrero, 2026

La Administración Trump anunció un plan para expandir la construcción naval e impulsar empleos marítimos nacionales. Apoyado en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en abril del 2025, el Plan de Acción Marítima (MAP) apunta a crear una "edad de oro marítima".

En concreto, el plan busca reconstruir la industria naval estadounidense mediante inversión masiva, desregulación, formación laboral y protección frente a la competencia extranjera, con el objetivo de recuperar capacidad militar, logística y económica en los océanos.

Además, el MAP tiene como objetivos fortalecer las cadenas de suministro, ampliar la flota de buques y proteger las vías navegables del Océano Ártico.

"Para hacer realidad esta visión se necesita algo más que inversión. El MAP exige políticas que modernicen los procesos de contratación pública y simplifiquen las regulaciones para acelerar la construcción naval y reducir los costes", explicó la Casa Blanca en un comunicado.

"Mediante la simplificación de los procesos regulatorios, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la provisión de financiación fiable a largo plazo y demanda de buques, astilleros y marineros construidos en Estados Unidos. Este país reconstruirá su poderío marítimo a la velocidad y escala necesarias para hacer frente a los retos actuales y futuros", añadió.

Anna Kelly, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que el plan es “el primer enfoque holístico” para fortalecer la industria marítima en Estados Unidos.

En adición, argumentó que la “posición estratégica y la capacidad industrial de construcción naval” se ha debilitado en las últimas décadas, precisamente debido a cargas regulatorias excesivas y a la falta de una hoja de ruta sostenida en el tiempo.

El senador Todd Young (R-IN), uno de los autores de la Ley de Construcción Naval e Infraestructura Portuaria para la Prosperidad y la Seguridad (SHIPS), celebró la implementación del MAP.

"El anuncio de hoy debería servir como una llamada de atención para que el Congreso actúe rápidamente para aprobar este proyecto de ley con el fin de proporcionar las autoridades legales y los recursos necesarios para hacer realidad este plan. Es hora de volver a fabricar barcos estadounidenses", señaló.