Trump arremete contra Bill Maher tras sus más recientes críticas y rememora su polémica cena en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump arremetió este sábado contra el comediante Bill Maher tras una serie de comentarios que el presentador de HBO realizó un día antes, retomando la cena que ambos compartieron el año pasado en la Casa Blanca. En una extensa y polémica publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario republicano empezó recordando lo que describió como una “gran cena” con Maher al afirmar que el famoso presentador fue “un buen tipo” y “muy respetuoso acerca de nuestra reunión” durante el programa que emitió después del encuentro.

Sin embargo, Trump señaló que su percepción cambió drásticamente al ver que Maher regresaba a lo que calificó como el mismo discurso de siempre en el programa Real Time, escribiendo que el presentador “volvió a lo mismo de siempre — Muy aburrido, ANTI TRUMP”. Luego enumeró lo que considera logros importantes de su administración y concluyó que la cena “fue una pérdida total de tiempo para mí haber tenido a este idiota en la Casa Blanca”. De igual forma, comparó a Maher con figuras del late night como Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, agregando que era “ligeramente más talentoso”.

En su publicación del sábado, Trump también afirmó que fue Maher quien solicitó la reunión y aseguró que el comediante se mostró incómodo al llegar al Despacho Oval. Según el presidente, Maher era “muy diferente de lo que pensé que sería”.

Fuertes palabras de Trump

“Estaba extremadamente nervioso, no tenía NINGUNA confianza en sí mismo y, para calmar sus nervios, inmediatamente, en cuestión de segundos, pidió un ‘Vodka Tonic’”, escribió Trump. “Me dijo: ‘Nunca me había sentido así antes, en realidad estoy asustado’. En cierto sentido, ¡fue algo entrañable! En fin, tuvimos una gran cena, fue rápida, sencilla y parecía ser un buen tipo y, en su primer programa después de nuestra cena, fue muy respetuoso acerca de nuestra reunión — Pero con todo lo que he hecho para sacar a nuestro País del ‘OLVIDO’, ¿por qué no habría de serlo?”

Trump también aseguró que Maher posteriormente pidió regresar a la Casa Blanca y asistir a la fiesta navideña anual, aunque señaló que finalmente no acudió. “En cualquier caso, prefiero dedicar mi tiempo a HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ que desperdiciarlo con él”, escribió el presidente. “Bill sigue sufriendo de un caso severo de Síndrome de Trastorno por Trump (TDS), ¡y no hay nada que se pueda hacer para curarlo de esta enfermedad tan grave!”

Maher, por su parte, abordó la controversia en una entrevista con CNN publicada el sábado, en la que calificó de “idiotas” a aquellos que dejaron de ver su programa debido a la cena en la Casa Blanca. Durante su emisión del viernes por la noche, el comediante también se burló de Trump al preguntarse qué era lo que quería decir en una publicación reciente en Truth Social donde sugirió que China podría llegar a un acuerdo con Canadá y eliminar todo el hockey sobre hielo. “Ahora, si después de haber cenado con Donald Trump, regresaba a este programa y me dejaba seducir por esa cena y dejaba de darle con todo cada semana, cada vez que pensara que hizo algo mal, entonces tendrían un caso”, dijo Maher en la entrevista. “Eso no ocurrió”.