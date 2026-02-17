"Un cierre demócrata del Gobierno": Trump culpa al Partido Demócrata por la falta de presupuesto para el DHS pero se muestra dispuesto a negociar

Publicado por Santiago Ospital 17 de febrero, 2026

Donald Trump aseguró que el actual cierre del Gobierno es culpa del Partido Demócrata. El cierre parcial entra en su cuarto día este martes después de que los liderazgos de ambos partidos no lograran consensuar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es probable que se prolongue al menos una semana: los legisladores entraron en receso y las negociaciones se encuentra enquistadas.

Los demócratas piden cambios en cómo el departamento realiza las operaciones migratorias, como que los agentes dejen de usar máscaras y que se prohíba el ingreso a propiedades privadas sin órdenes judiciales. Los republicanos defienden aquellas medidas como necesarias, alegando, por ejemplo, que las máscaras son indispensables para proteger la identidad de los uniformados federales.

"Este es un cierre demócrata", sostuvo Trump este lunes a bordo del avión presidencial. "No tiene nada que ver con los republicanos, los demócratas lo cerraron". El mandatario también aseguró que la oposición estaba molesta "porque las cifras de delincuencia son muy buenas".

Aunque se mostró dispuesto a reunirse con los demócratas para negociar un acuerdo, adelantó que no le gustaban "algunas de las cosas que están pidiendo". "Vamos a proteger a las fuerzas del orden, vamos a proteger al ICE", añadió.

Además, Trump postuló las acciones migratorias de su Gobierno como parte de su estrategia global de seguridad. "Forman parte de todo el sistema que está funcionando", sostuvo y puso como ejemplo el distrito federal: "Washington DC se considera ahora una ciudad muy segura".

Aunque se produjo por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre las actividades del ICE, el cierre también afecta a agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Guardia Costera y el Servicio Secreto.

Tanto el ICE como la CBP continúan operando. De hecho, en las últimas horas el DHS anunció nuevos arrestos durante el fin de semana del Día de los Presidentes. El 90% de los empleados del DHS seguirán trabajando, aunque sin percibir salario, según informó AP.

Kristi Noem, quien encabeza el departamento, hizo énfasis en que el cierre también afecta a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA): "Los demócratas están reteniendo los salarios de los hombres y mujeres del DHS mientras limpian este desastre creado por los demócratas", sostuvo aludiendo a la limpieza del río Potomac en Maryland.