ANÁLISIS
"Un cierre demócrata del Gobierno": Trump culpa al Partido Demócrata por la falta de presupuesto para el DHS pero se muestra dispuesto a negociar
El cierre parcial del Gobierno se prolonga mientras demócratas y republicanos chocan por las operaciones migratorias del DHS.
Donald Trump aseguró que el actual cierre del Gobierno es culpa del Partido Demócrata. El cierre parcial entra en su cuarto día este martes después de que los liderazgos de ambos partidos no lograran consensuar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Es probable que se prolongue al menos una semana: los legisladores entraron en receso y las negociaciones se encuentra enquistadas.
Los demócratas piden cambios en cómo el departamento realiza las operaciones migratorias, como que los agentes dejen de usar máscaras y que se prohíba el ingreso a propiedades privadas sin órdenes judiciales. Los republicanos defienden aquellas medidas como necesarias, alegando, por ejemplo, que las máscaras son indispensables para proteger la identidad de los uniformados federales.
"Este es un cierre demócrata", sostuvo Trump este lunes a bordo del avión presidencial. "No tiene nada que ver con los republicanos, los demócratas lo cerraron". El mandatario también aseguró que la oposición estaba molesta "porque las cifras de delincuencia son muy buenas".
Aunque se mostró dispuesto a reunirse con los demócratas para negociar un acuerdo, adelantó que no le gustaban "algunas de las cosas que están pidiendo". "Vamos a proteger a las fuerzas del orden, vamos a proteger al ICE", añadió.
Además, Trump postuló las acciones migratorias de su Gobierno como parte de su estrategia global de seguridad. "Forman parte de todo el sistema que está funcionando", sostuvo y puso como ejemplo el distrito federal: "Washington DC se considera ahora una ciudad muy segura".
Aunque se produjo por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre las actividades del ICE, el cierre también afecta a agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Guardia Costera y el Servicio Secreto.
Tanto el ICE como la CBP continúan operando. De hecho, en las últimas horas el DHS anunció nuevos arrestos durante el fin de semana del Día de los Presidentes. El 90% de los empleados del DHS seguirán trabajando, aunque sin percibir salario, según informó AP.
Kristi Noem, quien encabeza el departamento, hizo énfasis en que el cierre también afecta a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA): "Los demócratas están reteniendo los salarios de los hombres y mujeres del DHS mientras limpian este desastre creado por los demócratas", sostuvo aludiendo a la limpieza del río Potomac en Maryland.
Trump asegura que Rubio está trabajando con Cuba en una posible transición
Joaquín Núñez
Cuatro frases de Trump: desde la ley SAVE hasta las negociaciones con Irán
- Identificación para votar: Trump aseguró que los demócratas se ponen porque "quieren hacer trampa en las elecciones". La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un proyecto de ley, conocido como SAVE Act, que obligaría a los votantes a presentar una identificación. Días más tarde, el presidente aseguró que, aprobado o no el proyecto, encontrará maneras de exigir prueba de identidad para las elecciones de medio término.
- Inflación: "las cifras financieras son excelentes, se ha registrado una inflación baja, muy baja", celebró el republicano. La inflación de enero se situó en un 2,4% interanual, superando las expectativas de los expertos y el 2,7% de diciembre. La mejora fue impulsada por la caída de los precios de la energía. "La gasolina cuesta menos de 2 dólares el galón en muchos lugares, algo que nadie esperaba ver", aseguró Trump. "Los precios están bajando mucho".
- Los demócratas en Múnich: el presidente criticó las apariciones de varias figuras demócratas en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sobre la participación de Hillary Clinton, aseguró que había demostrado que "realmente padece el Síndrome de Trastorno por Trump (Trump Derangement Syndrome)". Y sobre la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el gobernador Gavin Newsom: "Fueron muy perjudiciales para nuestro país. Estas dos personas son incompetentes... Al menos Hillary es competente, solo que está trastornada por el Trastorno por Trump".
- Negociaciones con Irán: "participaré en esas conversaciones, de forma indirecta", afirmó el mandatario. Delegaciones iraníes y estadounidenses se reunirán este martes. "Quieren llegar a un acuerdo, no creo que quieran las consecuencias de no hacerlo", sostuvo tras recordar el ataque que ordenó contra sus instalaciones nucleares en junio.