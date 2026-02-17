Trump asegura que Rubio está trabajando con Cuba en una posible transición

Publicado por Joaquín Núñez 16 de febrero, 2026

Donald Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está trabajando en una transición en Cuba. El presidente realizó los comentarios a bordo del Air Force One, tras ser consultado por un periodista sobre el futuro político de la isla que lleva más de 60 años bajo el régimen de los hermanos Castro, hoy liderado por Miguel Díaz-Canel.

A principios de enero, la Administración Trump logró capturar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Posteriormente viene trabajando con Delcy Rodríguez, a quien ven como una figura de transición con un eventual llamado a elecciones.

En este contexto, el presidente fue consultado sobre si planea un escenario similar en Cuba, con una figura política de transición.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida, y ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar. Están taponando su pista de aterrizaje. Estamos hablando con Cuba en este momento y Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento, y deberían llegar a un acuerdo sin falta porque se trata de una amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos, y estarán muy contentos cuando puedan volver y saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo", respondió el presidente.

"Me interesan mucho las personas que están aquí y que fueron tan maltratadas por Castro y las autoridades cubanas. Han sido tratadas de forma horrible. Así que ya veremos cómo acaba todo esto. Pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada", añadió.

Rubio, de padres cubanos, expresó recientemente y durante una audiencia en el Senado su deseo de ver caer el régimen castrista. "Creo que nos gustaría ver un cambio de régimen allí. Eso no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos encantaría verlo. Sin duda, sería de gran valor, un gran beneficio para Estados Unidos, que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, le dijo al senador demócrata por Hawái, Brian Schatz.

Uno de los nombres que suenan para liderar la transición en Cuba es el de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y Vilma Espín. El militar de 60 años estuvo a cargo del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de la isla.