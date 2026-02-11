Salazar, Giménez, Mills y más: Trump respalda a siete congresistas de la Florida de cara a las midterms

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump expresó públicamente su respaldo a siete congresistas republicanos de Florida, en una señal temprana de alineamiento político de cara a las midterms el próximo noviembre. Los apoyos llegan en un momento en que el Partido Republicano controla la Cámara de Representantes por un margen estrecho —218 escaños frente a 213 de los demócratas—, lo que convierte cada distrito en una pieza clave para sostener una mayoría cada vez más fina.

Los legisladores respaldados por Trump este martes son María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Cory Mills, Brian Mast, Daniel Webster, Aaron Bean y John Rutherford, todos representantes de distritos donde el Partido Republicano ha consolidado su fortaleza electoral en los últimos años. Florida, de hecho, se ha transformado en uno de los bastiones más confiables para el GOP, con victorias consistentes tanto a nivel estatal como federal.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump elogió a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, a quien describió como una luchadora que posee “la sabiduría y el coraje necesarios para enfrentar a los corruptos Fake News, que buscan dividir y destruir nuestro gran país”.

El presidente también destacó el desempeño del cubanoamericano Carlos Giménez, cuya experiencia ejecutiva y enfoque en la seguridad pública, señalando que está comprometido a "hacer crecer nuestra economía, reducir impuestos y regulaciones, defender el DOMINIO energético estadounidense, promover el HECHO EN EE.UU., mantener nuestra frontera SEGURA, detener el crimen migratorio, fortalecer a nuestros militares/veteranos, garantizar la LEY Y EL ORDEN".

En el caso de Cory Mills, Trump lo describió como un aliado clave de la agenda America First y destacó que "sabe lo que se requiere para defender nuestro país, apoyar a nuestros militares/veteranos y garantizar la paz a través de la fuerza".

Los respaldos también alcanzaron a Brian Mast —a quien describió como “un guerrero MAGA y un fantástico defensor del 21º Distrito Congresional de Florida”—, así como a Daniel Webster, Aaron Bean y John Rutherford, todos elogiados por su apoyo a la agenda económica, la seguridad fronteriza y el fortalecimiento militar.