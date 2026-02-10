Guerra de cifras entre CBS y el DHS por los antecedentes penales de los inmigrantes ilegales detenidos

Publicado por Israel Duro 10 de febrero, 2026

La cadena CBS provocó un terremoto tras asegurar que apenas el 14% de los inmigrantes ilegales detenidos por ICE tenía antecedentes por delitos violentos. La fuente era un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al que habían tenido acceso en exclusiva. Sin embargo, la agencia, por boca de su portavoz Tricia McLaughlin aseguró que esos datos están descontextualizados y que la Administración Trump está cumpliendo con su promesa de arrestar a "lo peor de lo peor".

En un post subido a su cuenta de X tras la publicación de la noticia, McLaughlin apuntó que delitos graves como el tráfico de droga o de personas se clasifican como "delitos no violentos":

"El tráfico de drogas, la distribución de pornografía infantil, el robo, el fraude, la conducción bajo los efectos del alcohol, la malversación, la incitación a menores y el tráfico de personas se clasifican como 'delitos no violentos'.Como hemos dicho, alrededor del 70 % de los inmigrantes ilegales detenidos bajo el mandato de Trump y la secretaria Noem tienen cargos penales pendientes o condenas previas".

Distribución de pornografía infantil, pertenecer a bandas... "delitos no violentos", según DHS

Posteriormente, el propio DHS comenzó a compartir perfiles de varios de los detenidos considerados como "no violentos" de acuerdo con las estadísticas para abundar en su peligrosidad. Entre ellos, mostraban a miembros de pandillas violentas como la Mara Salvatrucha 13 o del Tren de Aragua:

"Crímenes horrendos como la distribución de pornografía infantil, el tráfico de drogas, el robo, el fraude, el tráfico de personas, incluso pertenecer a una pandilla como la MS13 o el Tren de Aragua, o ser un terrorista conocido o sospechoso, son considerados «delitos no violentos» por los medios de comunicación.

Tomemos como ejemplo a Antonio Israel Lazo-Quintanilla, buscado en El Salvador por homicidio agravado, extorsión, posesión de drogas y una larga lista de otros delitos graves. Sin embargo, su único delito en Estados Unidos fue conducir sin carné".

Sin contabilizar los crímenes en su país de origen

Además, el DHS señaló que sólo se contabilizan los delitos cometidos en territorio nacional, por lo que los delitos violentos en sus países de origen no serían tenidos en cuento para incluirlos en el listado de criminales violentos.

"Nadie puede considerar razonablemente que Edward Hernández, miembro de la MS-13, no sea un delincuente solo porque, a pesar de sus CINCO salvajes asesinatos en El Salvador, no tenga condenas en EEUU".

Los datos de CBS, un torpedo a la línea de flotación del DHS

No es de extrañar la rápida y beligerante respuesta del DHS, puesto que la noticia exclusiva de CBS era una un auténtico torpedo a la línea de flotación del DHS en una de las medidas estrellas de la Administración, como es la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia.

Según las cifras obtenidas por la cadena, ICE ha detenido a unos 393,000 inmigrantes ilegales entre el 21 de enero de 2025, primer día completo de Trump de vuelta en el poder, y el 31 de enero de este año. De ellos, "El ICE clasificó a unos 229.000 de los detenidos como 'extranjeros delincuentes', porque tenían cargos penales o condenas. Alrededor de 153.000 de las detenciones se clasificaron como 'otras detenciones administrativas', es decir, detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales. Casi 11 000 de las detenciones fueron 'detenciones penales' de personas no ciudadanas que quedaron bajo la custodia del ICE debido a nuevas acusaciones penales, como interferir en operaciones".

"Casi el 60% de las personas detenidas por ICE el último año tenía cargos penales o condenas"

El documento al que ha tenido acceso CBS indica que "El ICE ha aumentado drásticamente las detenciones desde que Trump volvió al cargo. Casi el 60 % de las personas detenidas por el ICE durante el último año tenía cargos penales o condenas, según indica el documento. Pero entre esa población, la mayoría de los cargos penales o condenas no son por delitos violentos".

Es más, la cadena insiste en que "por ejemplo, aunque el Sr. Trump y sus asesores suelen hablar de que los funcionarios de inmigración persiguen a asesinos, violadores y gánsteres, los datos internos indican que menos del 2 % de las personas detenidas por ICE durante el último año tenía cargos o condenas por homicidio o agresión sexual. Otro 2 % de las personas detenidas por ICE estaba acusado de pertenecer a bandas".

"El documento enumera 2100 detenciones de personas acusadas o condenadas por homicidio; 2700 detenciones de personas acusadas de robo; y 5400 detenciones de personas acusadas o condenadas por agresión sexual. Otras 43 000 personas detenidas figuran en la lista por delitos de agresión. Alrededor de 1100 tenían cargos o condenas por secuestro y 350 por delitos de incendio premeditado.

En conjunto, el número de detenciones del ICE de personas acusadas o condenadas por los delitos violentos mencionados anteriormente representa alrededor del 13,9 % del total de detenciones".