Una juez federal frena temporalmente ley de California que prohibía mascarillas a agentes federales de inmigración

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de febrero, 2026

La juez federal de distrito Christina Snyder suspendió temporalmente este lunes la implementación de una ley de California que habría prohibido a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro, pero manteniendo vigente un requisito separado que obliga a los agentes a mostrar identificación clara mientras están en servicio. Snyder explicó que su fallo inicial se basó en que la prohibición de mascarillas no se aplicaba de manera equitativa a todas las agencias del orden público.

Debido a que los agentes estatales y locales estaban en gran medida exentos, Snyder determinó que la ley señalaba injustamente al gobierno federal. Su decisión podría tener consecuencias a nivel nacional, a medida que otros estados evalúan cómo abordar la presencia de agentes federales encargados de hacer cumplir las políticas migratorias de la administración. Al mismo tiempo, Snyder dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se apruebe una legislación que restrinja el uso de mascarillas por parte de agentes federales, siempre que se aplique de forma uniforme. En su resolución, escribió que “el Tribunal considera que los funcionarios federales pueden desempeñar sus funciones federales sin usar mascarillas”. La orden entrará en vigor el 19 de febrero.

La norma impugnada, firmada en septiembre, convirtió a California en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes del orden utilicen mascarillas, cuellos tipo neck gaiter u otras coberturas faciales. La medida surgió tras una serie de operativos de alto perfil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizados en Los Ángeles durante el verano.

En noviembre, la administración Trump presentó una demanda para bloquear la ley, argumentando que ponía en riesgo a los agentes federales al exponerlos a acoso, doxing y posibles actos de violencia. La demanda también sostuvo que el estado se excedió en su autoridad al intentar regular a agentes federales, en violación de la Constitución de Estados Unidos.