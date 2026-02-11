Un gran jurado rechaza presentar cargos contra los demócratas que instaron a los militares a desobedecer órdenes “ilegales”

Publicado por Joaquín Núñez 10 de febrero, 2026

Un gran jurado rechazó presentar cargos contra los legisladores demócratas que alentaron a miembros de las comunidades militares y de inteligencia a no cumplir con órdenes "ilegales" emitidas por Donald Trump. La acusación había sido presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, liderada por Jeanine Pirro.

La polémica comenzó en noviembre del 2025, cuando un grupo de seis legisladores demócratas participó de un video titulado ‘No abandonen el barco’.

Posteriormente, el Departamento de Guerra anunció una investigación contra el senador Mark Kelly (D-AZ), relacionada con su aparición en un reciente video instando a los miembros militares a no seguir órdenes relacionadas con las operaciones actuales contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, las cuales describieron como "ilegales".

Con Kelly estuvieron la senadora Elissa Slotkin (demócrata por Michigan), el representante Jason Crow (demócrata por Colorado), Chris Deluzio (demócrata por Pensilvania), Maggie Goodlander (demócrata por New Hampshire) y la representante Chrissy Houlahan (demócrata por Pensilvania). Todos ellos son actuales legisladores y veteranos de las fuerzas armadas o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En este contexto, un gran jurado del Tribunal Federal de Distrito de Washington rechazó una acusación en su contra, entendiendo que no se los podía juzgar por ningún delito. De acuerdo con el Times, los fiscales federales que intentaron persuadir al gran jurado de presentar cargos alegaron que los legisladores habían violado una ley que prohíbe interferir en la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armadas estadounidenses.

"Fue muy inusual que los miembros del gran jurado rechazaran las solicitudes de los fiscales que pedían acusaciones formales, aunque esto ha ocurrido con mayor frecuencia en el Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump, ya que sus nombramientos siguen adelante con casos cuestionables", señalaron desde el NYT.