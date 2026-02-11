Rusia e Irán acusan a Starlink en las Naciones Unidas de violar el derecho internacional

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de febrero, 2026

Los regímenes de Rusia e Irán criticaron duramente el servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk durante una reunión de las Naciones Unidas celebrada el lunes por el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, acusando a la compañía de violar el derecho internacional. Ambas dictaduras sostuvieron que la operación de la constelación de satélites de Starlink infringe los marcos legales vigentes que regulan las actividades espaciales.

Las objeciones por parte de Teherán se originan en un episodio ocurrido en enero, cuando la compañía del también dueño de X y Tesla comenzó a ofrecer acceso gratuito a internet dentro de la nación persa en medio de un apagón de comunicaciones impuesto por el régimen. Durante la reunión, representantes de la teocracia chiita acusaron a la empresa de llevar a cabo lo que calificaron como el “uso militar no autorizado de una mega constelación satelital comercial”. Los funcionarios iraníes que criticaron el servicio durante la reunión en las Naciones Unides afirmaron que alrededor de 50.000 terminales de Starlink han sido introducidas de contrabando en el país en los últimos años, lo cual ha permitido a los manifestantes eludir los cortes de internet respaldados por el Estado.

Reclamos de Rusia

Por su parte, el régimen ruso planteó preocupaciones similares al señalar el uso de Starlink en la guerra en Ucrania, sugiriendo que las acciones de Musk podrían violar el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Dicho tratado sienta las bases del derecho espacial internacional y establece que el uso del espacio exterior debe realizarse en beneficio y en interés de todos los países, y que este constituye patrimonio de toda la humanidad.

Según han reportado varios medios en los últimos días, las terminales de Starlink han sido utilizadas por fuerzas rusas para facilitar operaciones con drones y mantener comunicaciones en zonas donde los sistemas de radio militares convencionales eran poco fiables o fácilmente interferidos. Tras conocer el uso del servicio por parte de Rusia, Musk tomó medidas la semana pasada para restringir el acceso a Starlink. “Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si es necesario hacer más”, escribió Musk en su cuenta de X.

En un comunicado, funcionarios rusos argumentaron que las redes satelitales operadas por empresas privadas “difícilmente están en consonancia con el interés de la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales y el uso del espacio ultraterrestre”.