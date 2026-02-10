Ghislaine Maxwell dijo en el Congreso que Trump y Clinton son “inocentes” en relación con el caso Epstein, según su abogado

Una imagen de archivo de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein AFP / Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de febrero, 2026

El abogado de la exsocialité británica Ghislaine Maxwell, condenada por su complicidad en los crímenes de su expareja Jeffrey Epstein, reveló que su cliente afirmó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton son “inocentes de cualquier irregularidad” en relación con el caso Epstein.

David Oscar Markus, quien representa a Maxwell, acudió a la red social ‘X’ para afirmar que su cliente no puede implicar a ninguno de los dos líderes políticos en conductas indebidas y agregó que solo ella puede explicar las razones.

“Ambos, el presidente Trump y el presidente Clinton, son inocentes de cualquier irregularidad. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”, dijo Markus. “Si este comité y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo que ocurrió, hay un camino directo. La Sra. Maxwell está preparada para hablar de manera plena y honesta si el presidente Trump le concede clemencia. Solo ella puede proporcionar el relato completo. Puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad importa”.

Ghislaine Maxwell invoked her Constitutional right to silence this morning before @RepJamesComer and the House Oversight Committee. Here is the statement I gave to the Committee explaining why:



Members of the Committee:



On my advice, Ghislaine Maxwell will respectfully invoke… — David Oscar Markus (@domarkus) February 9, 2026

La declaración de Markus fue interpretada por algunos legisladores cómo una forma de presionar al presidente Trump para que indulte a Maxwell, quien participó de forma virtual en una entrevista a puerta cerrada que duró menos de una hora.

La sesión, según las declaraciones de los legisladores, terminó abruptamente después de que Maxwell invocara la Quinta Enmienda, el recurso constitucional que permite a los testigos negarse a responder preguntas para evitar autoincriminarse.

“Como se esperaba, Ghislaine Maxwell invocó la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta. Esto es obviamente muy decepcionante”, dijo a los periodistas el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, republicano por Kentucky, tras la declaración. “Teníamos muchas preguntas que hacer sobre el crimen que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles coconspiradoras. Queremos sinceramente llegar a la verdad para el pueblo estadounidense y obtener justicia para las sobrevivientes”.

Algunos demócratas reaccionaron críticamente contra la audiencia y solicitaron al presidente Trump que asegure que no indultará a Maxwell.

“Lo que obtuvimos fue otro episodio en su larga campaña para obtener clemencia del presidente Trump, y el presidente Trump podría ponerle fin hoy mismo”, dijo el representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia. “Podría descartar la clemencia para Ghislaine Maxwell, el monstruo. La pregunta para todos nosotros hoy es por qué no lo ha hecho”.

En la actualidad, Maxwell cumple una condena de 20 años en una prisión de Texas. Según el Departamento de Justicia, la expareja de Epstein “atrajo y preparó a niñas menores de edad para que fueran abusadas de múltiples maneras”.