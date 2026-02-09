Un operativo entre ICE y Virginia Occidental deja 650 inmigrantes ilegales detenidos, entre ellos "narcotraficantes y delincuentes violentos"

Publicado por Joaquín Núñez 9 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la detención de 650 inmigrantes ilegales, entre ellos "narcotraficantes, delincuentes violentos y ladrones". Según explicaron desde la agencia que comanda Kristi Noem, las detenciones fueron producto de dos semanas de operaciones conjuntas entre agentes locales de Virginia Occidental y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con un comunicado del DHS, algunos de los detenidos fueron Enrique Vergara, condenado por agresión con arma y robo; Julián Fiero-Garza, condenado por el robo de un vehículo; Brayan Josue Canelas-Giron, condenado por agresión agravada con arma de fuego, violencia doméstica, delitos con armas y daños a la propiedad; y Gustavo Sánchez, condenado por posesión de drogas y armas, conducir bajo la influencia del alcohol, robo y resistencia a la autoridad.

"Siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con el ICE. Nos encantaría que las fuerzas del orden estatales y locales firmaran acuerdos 287(g) para ayudarnos a expulsar a los extranjeros ilegales que han cometido delitos. Las alianzas con las fuerzas del orden son fundamentales para disponer de los recursos que necesitamos para detener a los extranjeros ilegales que han cometido delitos en todo el país", expresó la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

"Si trabajamos juntos, podemos volver a hacer que Estados Unidos sea un país seguro. Los políticos defensores de los santuarios que se niegan a cooperar con las fuerzas del orden del DHS están poniendo en peligro a sus propios electores y desperdiciando valiosos recursos policiales", añadió.

En cuanto a los acuerdos 287(g), son un mecanismo clave de cooperación entre el Gobierno federal y las fuerzas del orden locales. La disposición está dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y autoriza al DHS a delegar ciertas funciones de inmigración a autoridades estatales y locales. En concreto, permite que estos agentes locales actúen como “agentes de inmigración” en ciertas circunstancias.

Una vez se firma un acuerdo del estilo entre el Gobierno federal y un estado, por ejemplo Virginia Occidental, sus agentes reciben entrenamiento federal y la autoridad para arrestar a "inmigrantes ilegales delincuentes, incluyendo asesinos, pandilleros, violadores, pedófilos y terroristas de las comunidades estadounidenses".

"Este programa también apoya a sus socios con reembolsos financieros. Estas alianzas históricas son un factor multiplicador para el DHS, ya que la Administración Trump continúa utilizando todas sus herramientas para encontrar, arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes", precisaron desde el DHS.