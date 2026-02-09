Un operativo entre ICE y Virginia Occidental deja 650 inmigrantes ilegales detenidos, entre ellos "narcotraficantes y delincuentes violentos"
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remarcó la importancia de que el Gobierno Federal trabaje en conjunto con los estados en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la detención de 650 inmigrantes ilegales, entre ellos "narcotraficantes, delincuentes violentos y ladrones". Según explicaron desde la agencia que comanda Kristi Noem, las detenciones fueron producto de dos semanas de operaciones conjuntas entre agentes locales de Virginia Occidental y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con un comunicado del DHS, algunos de los detenidos fueron Enrique Vergara, condenado por agresión con arma y robo; Julián Fiero-Garza, condenado por el robo de un vehículo; Brayan Josue Canelas-Giron, condenado por agresión agravada con arma de fuego, violencia doméstica, delitos con armas y daños a la propiedad; y Gustavo Sánchez, condenado por posesión de drogas y armas, conducir bajo la influencia del alcohol, robo y resistencia a la autoridad.
"Siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con el ICE. Nos encantaría que las fuerzas del orden estatales y locales firmaran acuerdos 287(g) para ayudarnos a expulsar a los extranjeros ilegales que han cometido delitos. Las alianzas con las fuerzas del orden son fundamentales para disponer de los recursos que necesitamos para detener a los extranjeros ilegales que han cometido delitos en todo el país", expresó la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.
"Si trabajamos juntos, podemos volver a hacer que Estados Unidos sea un país seguro. Los políticos defensores de los santuarios que se niegan a cooperar con las fuerzas del orden del DHS están poniendo en peligro a sus propios electores y desperdiciando valiosos recursos policiales", añadió.
En cuanto a los acuerdos 287(g), son un mecanismo clave de cooperación entre el Gobierno federal y las fuerzas del orden locales. La disposición está dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y autoriza al DHS a delegar ciertas funciones de inmigración a autoridades estatales y locales. En concreto, permite que estos agentes locales actúen como “agentes de inmigración” en ciertas circunstancias.
Una vez se firma un acuerdo del estilo entre el Gobierno federal y un estado, por ejemplo Virginia Occidental, sus agentes reciben entrenamiento federal y la autoridad para arrestar a "inmigrantes ilegales delincuentes, incluyendo asesinos, pandilleros, violadores, pedófilos y terroristas de las comunidades estadounidenses".
"Este programa también apoya a sus socios con reembolsos financieros. Estas alianzas históricas son un factor multiplicador para el DHS, ya que la Administración Trump continúa utilizando todas sus herramientas para encontrar, arrestar y deportar a inmigrantes ilegales delincuentes", precisaron desde el DHS.