“Paz a través de la fuerza”: Hegseth anuncia que algunos cárteles en la región del Caribe cesaron sus operaciones tras las decenas de ataques contra narcolanchas

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este jueves que varios cárteles de droga en la región del Caribe han cesado indefinidamente sus operaciones, tras una serie de ataques letales realizados por las fuerzas estadounidenses tanto en el mar Caribe como en el Pacífico.

Según el recuento oficial, la ofensiva estadounidense ha dejado hasta el momento 36 ataques, 126 muertos y 2 rescatados en la zona de operaciones del Comando Sur de EEUU.

En un post en ‘X’, Hegseth anunció: “GANANDO: Algunos de los principales cárteles de narcotráfico en el área de responsabilidad de @SOUTHCOM han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos de manera indefinida debido a recientes ataques cinéticos (altamente efectivos) en el Caribe. Esto es disuasión a través de la fuerza. @POTUS está SALVANDO vidas estadounidenses”.

El anuncio de Hegseth se produce un mes después de la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas. Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

Esta captura se produjo tras meses de operaciones antinarcóticos en el Caribe, que incluyeron un bloqueo naval y el cierre del espacio aéreo venezolano. La operación, denominada "Absolute Resolve", también resultó en la destrucción de infraestructuras militares claves venezolanas.

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura y adecuada del poder.

Si bien estas acciones han generado críticas internacionales, con cuestionamientos sobre su legalidad bajo el derecho internacional, en EEUU las operaciones contra narcolanchas y también contra Maduro han tenido un impacto positivo en la opinión pública y en las encuestas. Algunos expertos y, especialmente, los altos funcionarios de la Administración Trump, defienden estas acciones como un derecho de legítima defensa contra los enemigos de EEUU.

El propio Hegseth dijo que las operaciones estadounidenses eran legítimas afirmando que "los narcoterroristas que amenazan nuestra patria deben saber que, si continúan traficando drogas mortales, los mataremos". La disuasión, al menos por ahora, parece estar funcionando.