El secretario de Comercio, Howard Lutnick, niega haber tenido vínculos con Jeffrey Epstein

Publicado por Carlos Dominguez 10 de febrero, 2026

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó el martes que no tuvo ninguna relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero reconoció haber visitado la isla del financista en 2012 mientras estaba de vacaciones con su familia, en medio del creciente reclamo de legisladores que exigen su renuncia.

"No tenía ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona", declaró Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado.

La presión sobre el secretario de Comercio ha crecido desde que el Departamento de Justicia (DOJ) divulgó documentos del caso Epstein que contradicen sus declaraciones anteriores, en las que aseguraba haber cortado toda relación con el financista hace más de veinte años.

Un almuerzo en la isla de Epstein

Lutnick confirmó el martes que conoció a Epstein cuando este se mudó a una casa junto a la suya en Nueva York. “Lo conocí entonces”, dijo a los legisladores. “En los siguientes 14 años, me reuní con él otras dos veces, que recuerde —dos veces—.”

El senador Chris Van Hollen (D‑Md), quien es el miembro de mayor rango del subcomité, lo presionó : "Los archivos muestran que usted tuvo interacciones con Epstein durante los siguientes 13 años, incluso mucho después de que fuera condenado en 2008 por solicitar la prostitución de una menor".

Al ser consultado por Van Hollen sobre si visitó la isla privada de Epstein en 2012, el secretario de Comercio respondió que almorzó con él allí durante unas vacaciones familiares. "Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y niñeras... y almorzamos en la isla -eso es cierto- durante una hora", dijo.

Contradicciones

Lutnick enfrenta pedidos de renuncia de varios legisladores después de que la publicación de los archivos del caso Epstein contradijera sus afirmaciones en un pódcast el año pasado, donde dijo que había decidido “no volver a estar en la misma habitación” con Epstein tras una visita a su casa en 2005 que perturbó al secretario de Comercio y a su esposa.

"Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente", dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

El día anterior, el congresista republicano Thomas Massie, quien copatrocinó el proyecto de ley para divulgar los archivos del DOJ sobre Epstein, ya había afirmado que el secretario de Comercio “debería renunciar”.