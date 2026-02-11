ICE confirma presencia en el operativo de seguridad del Mundial 2026

Publicado por Sabrina Martin 10 de febrero, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tendrá presencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según confirmó su director interino, Todd Lyons, ante la Cámara de Representantes. El funcionario explicó que la agencia integrará el esquema general de seguridad del torneo, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Lyons señaló que la participación de ICE estará orientada a proteger el desarrollo del evento y a garantizar la seguridad de todos los asistentes, equipos y visitantes internacionales.

Qué dijo ICE ante el Congreso

La confirmación se dio cuando la representante Nellie Pou, cuyo distrito en Nueva Jersey albergará partidos del Mundial, preguntó si la agencia pausaría sus operaciones durante el torneo. Lyons respondió que ICE sí tendrá un rol y que no se suspenderá su actividad durante el evento.

El funcionario precisó que hablaba específicamente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de ICE encargada de investigar delitos federales como la trata de personas, y que participa regularmente en eventos deportivos de gran escala.

Diferencias dentro de la agencia ICE cuenta con dos divisiones principales. HSI se enfoca en investigaciones criminales, mientras que Enforcement and Removal Operations (ERO) es la oficina responsable de aplicar la ley migratoria y ejecutar procesos de deportación.

La aclaración de Lyons se centró únicamente en la función de HSI dentro del dispositivo de seguridad del torneo.



El rol del Departamento de Seguridad Nacional

En enero, el Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también participarán en el operativo del Mundial, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y fluida para todos los viajeros y participantes.