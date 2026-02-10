Turning Point respaldó la candidatura de Ken Paxton para el Senado en Texas

Publicado por Joaquín Núñez 9 de febrero, 2026

Turning Point Action respaldó la candidatura de Ken Paxton para el Senado en Texas. Se trata del brazo político de la organización Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk, que decidió respaldar al fiscal general del Lone Star State en una de las primarias más competitivas y caras de 2026.

Las primarias republicanas al Senado en Texas tendrán lugar el próximo tres de marzo. Enfrentarán al senador titular John Cornyn, quien busca un quinto mandato consecutivo, contra Paxton y el congresista Wesley Hunt, quien fue el último en ingresar en la contienda.

"Es un honor para mí contar con el respaldo de Turning Point Action. El movimiento que creó Charlie Kirk ha inspirado a millones de personas, y me enorgullece estar junto a Turning Point Action en la lucha por salvar este país y defender nuestras libertades", dijo Paxton sobre el respaldo.

Luego de tres mandatos como fiscal general de Texas, Paxton anunció su candidatura al Senado en abril de 2025. Se presentó como un candidato más conservador que Cornyn, leal a Donald Trump y contrario al establishment de Washington DC.

"Tenemos otro gran senador estadounidense, Ted Cruz, y es hora de que tengamos otro gran senador que realmente se ponga de pie y luche por los valores republicanos, luche por los valores de la gente de Texas, y también apoye a Trump, Donald Trump, en las áreas en las que se ha centrado de una manera muy significativa. Y eso es lo que planeo hacer", expresó en su momento.

De acuerdo con las reglas electorales de Texas, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados deberán medirse en una segunda vuelta para determinar al candidato del partido.

Según las últimas encuestas, el escenario de una segunda vuelta parece casi inevitable, puesto que ninguno de los tres republicanos se acerca al 50% de los votos en las primarias.

Tanto el presidente Trump como Ted Cruz, el otro senador de Texas, han evitado hacer un respaldo oficial en esta contienda. Consultado a principios de febrero sobre un eventual respaldo, Trump respondió lo siguiente: "Lo estoy pensando muy seriamente. Mi problema es que tengo buena relación con todos ellos. Así que esos son los más difíciles".

En cuanto a Cornyn, cuestiona la capacidad electoral de Paxton, argumentando que arrastraría a los otros candidatos en la boleta o incluso podría perder. Por su parte, Hunt se presenta como un outsider sobre la base de su juventud y su trayectoria militar.