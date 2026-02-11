Tragedia en Canadá: un tiroteo en una escuela secundaria deja 10 fallecidos y más de 25 heridos

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de febrero, 2026

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó este martes que diez personas murieron en un tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge, en Columbia Británica. La policía informó que seis personas fueron halladas muertas dentro de la escuela secundaria. Otra víctima falleció mientras era trasladada a un hospital. El presunto atacante también fue encontrado sin vida en el lugar. Posteriormente, los investigadores localizaron dos cuerpos más en una vivienda local que, según las autoridades, está vinculada al tiroteo en la escuela.

Más de 25 personas resultaron heridas en el ataque, indicó la policía, la cual señaló haber recibido reportes de un tirador activo alrededor de la 1:20 p.m. Los agentes que respondieron al lugar encontraron seis víctimas fallecidas dentro de la escuela, junto con el cuerpo del presunto atacante. “Esta fue una situación dinámica y en rápida evolución, y la pronta cooperación de la escuela, los equipos de emergencia y la comunidad desempeñó un papel fundamental en nuestra respuesta. Nuestros pensamientos están con las familias, los seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente”, dijo en una rueda de prensa el superintendente de la RCMP, Ken Floyd, quien también indicó que los investigadores creen haber identificado al atacante, pero que no divulgarán más detalles por razones de privacidad y para proteger la integridad de la investigación.

Floyd agregó que las autoridades aún no han determinado el motivo y se negó a especificar si el sospechoso era menor de edad o adulto, citando preocupaciones de privacidad.

Una orden previa de confinamiento emitida para los residentes de la comunidad fue levantada después de que las autoridades determinaran que no había más sospechosos pendientes. Inicialmente, los agentes habían estado trabajando para determinar si un segundo individuo podría haber estado involucrado.

Tumbler Ridge se encuentra a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta. El sitio web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge cuenta con 175 estudiantes desde séptimo hasta duodécimo grado.