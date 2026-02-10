Trump amenaza con detener la apertura de un nuevo puente entre EEUU y Canadá

Publicado por Williams Perdomo 10 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con impedir la apertura de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá. Aseguró que Estados Unidos debería ser dueño "de por lo menos la mitad" de la infraestructura.

"No permitiré que este puente abra hasta que Estados Unidos sea completamente compensado por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Comenzaremos negociaciones, DE INMEDIATO", agregó.

Trump explicó que el expresidente Barack Obama, "les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra Estadounidense y no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero".

"¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente NADA! Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo, y ahora, para colmo, el primer ministro Carney quiere llegar a un acuerdo con China que acabará con Canadá", sostuvo Trump.

"Lo primero que hará China es poner fin a todas las competiciones de hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley", agregó el republicano.

En ese sentido, resaltó que con todo lo que Estado Unidos le ha dado a Canadá "deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos".

Unirá la ciudad estadounidense Detroit (Michigan) con la canadiense Windsor (Ontario). Su construcción sobre el río Detroit empezó en 2018 y ha tenido un costo estimado de 4.700 millones de dólares. Su apertura está programada para este año.