Trump, al jefe de policía de Palm Beach: "Gracias a Dios que detiene a Epstein"

Publicado por Williams Perdomo 10 de febrero, 2026

Un exjefe de Policía de Palm Beach (Florida) que investigó a Jeffrey Epstein a mediados de la década de los 2000 aseguró al Buró de Investigaciones (FBI) que había recibido una llamada de Donald Trump para decirle que "gracias a Dios lo están deteniendo, todos sabían que estaba haciendo esto".

La información se conoció en un informe del FBI de una entrevista con el exjefe de policía en 2019 y publicada recientemente. En la declaración el agente sostuvo que Trump le contó que había expulsado a Epstein de su club y que en Nueva York sabían era "repugnante".

Además, Trump señaló a Ghislaine Maxwell como la operadora de Epstein. "Es malvada. Concéntrense en ella". También se supo que el presidente coincidió una vez con Epstein en presencia de adolescentes y se marchó de inmediato. "Fue de los primeros en llamar cuando comenzó la investigación", resaltó la declaración.

El testimonio fue publicado por el Departamento de Justicia como parte de los documentos que se han conocido en relación con el caso del financista.

La información se conoce poco después de que el abogado de Maxwell, condenada por su complicidad en los crímenes de su expareja, revelara que su cliente podría atestiguar que Donald Trump y el expresidente Bill Clinton son “inocentes de cualquier irregularidad” en relación con el caso.

David Oscar Markus, quien representa a Maxwell, acudió a la red social X para afirmar que su cliente no puede implicar a ninguno de los dos líderes políticos en conductas indebidas y agregó que solo ella puede explicar las razones.

“Ambos, el presidente Trump y el presidente Clinton, son inocentes de cualquier irregularidad. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”, dijo Markus. “Si este comité y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo que ocurrió, hay un camino directo. La Sra. Maxwell está preparada para hablar de manera plena y honesta si el presidente Trump le concede clemencia. Solo ella puede proporcionar el relato completo. Puede que a algunos no les guste lo que escuchen, pero la verdad importa”.