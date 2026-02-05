El America First Policy Institute nombró a Alfonso Aguilar, analista de VOZ, como nuevo director de la Coalición de Liderazgo Hispano

Publicado por Joaquín Núñez 4 de febrero, 2026

El America First Policy Institute (AFPI) anunció a Alfonso Aguilar como nuevo director de la Coalición de Liderazgo Hispano (HLC). Según explicó la organización, la HLC se encarga de impulsar políticas para "fortalecer a las familias, crear oportunidades y defender los valores que hacen de nuestra nación un lugar excepcional".

El AFPI es un think tank conservador fundado en 2021 para idear y promover políticas públicas alineadas con la agenda del presidente Donald Trump. Brooke Rollins, hoy secretaria de Agricultura, fue fundadora, presidenta y directora ejecutiva de la organización durante años. A su vez, Linda McMahon, Kevin Hassett, Larry Kudlow y Newt Gingrich formaron parte de la junta directiva en el pasado.

Aguilar cuenta con una robusta experiencia pública y privada. Por ejemplo, trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional y en el Departamento de Energía, antes de ser nombrado por el presidente George W. Bush como el primer jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos.

También se desempeñó como director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y secretario de prensa del exgobernador Pedro Rosselló.

Más recientemente trabajó en el American Principles Project como director de participación hispana y en Defending Education como director de asuntos federales.

Aguilar es un habitual comentarista político de Voz News, el noticiero de VOZ conducido por Karina Yapor.

"Líder, defensor y estratega de larga trayectoria, Aguilar aporta décadas de experiencia en políticas públicas, formación de coaliciones y participación comunitaria. Como director, Aguilar liderará las iniciativas de HLC para fortalecer la comunicación con la comunidad hispana, desarrollar iniciativas impulsadas por políticas públicas y ampliar el impacto nacional de la coalición", señaló el AFPI en un comunicado.

A su vez, el comunicado remarcó que Aguilar fue expresamente recomendado por Bob Unanue, presidente de la Coalición de Liderazgo Hispano del think tank con sede en Washington DC.

Junto a Aguilar trabajarán como asesores el excongresista Mike García, Vince Torres y Chris Lopez, este último como coordinador de alcance.