El America First Policy Institute nombró a Alfonso Aguilar, analista de VOZ, como nuevo director de la Coalición de Liderazgo Hispano
Aguilar cuenta con una robusta experiencia tanto pública como privada y es un habitual comentarista político de Voz News, el noticiero de VOZ conducido por Karina Yapor.
El America First Policy Institute (AFPI) anunció a Alfonso Aguilar como nuevo director de la Coalición de Liderazgo Hispano (HLC). Según explicó la organización, la HLC se encarga de impulsar políticas para "fortalecer a las familias, crear oportunidades y defender los valores que hacen de nuestra nación un lugar excepcional".
El AFPI es un think tank conservador fundado en 2021 para idear y promover políticas públicas alineadas con la agenda del presidente Donald Trump. Brooke Rollins, hoy secretaria de Agricultura, fue fundadora, presidenta y directora ejecutiva de la organización durante años. A su vez, Linda McMahon, Kevin Hassett, Larry Kudlow y Newt Gingrich formaron parte de la junta directiva en el pasado.
Aguilar cuenta con una robusta experiencia pública y privada. Por ejemplo, trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional y en el Departamento de Energía, antes de ser nombrado por el presidente George W. Bush como el primer jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos.
">
AFPI proudly announces @amigoaguilar as the new Director of the Hispanic Leadership Coalition (HLC).— America First Policy Institute (@A1Policy) February 5, 2026
With a deep background in public policy, coalition leadership, and community engagement, Alfonso will play a key role in expanding HLC’s reach and advancing policy solutions…
También se desempeñó como director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y secretario de prensa del exgobernador Pedro Rosselló.
Más recientemente trabajó en el American Principles Project como director de participación hispana y en Defending Education como director de asuntos federales.
Aguilar es un habitual comentarista político de Voz News, el noticiero de VOZ conducido por Karina Yapor.
"Líder, defensor y estratega de larga trayectoria, Aguilar aporta décadas de experiencia en políticas públicas, formación de coaliciones y participación comunitaria. Como director, Aguilar liderará las iniciativas de HLC para fortalecer la comunicación con la comunidad hispana, desarrollar iniciativas impulsadas por políticas públicas y ampliar el impacto nacional de la coalición", señaló el AFPI en un comunicado.
A su vez, el comunicado remarcó que Aguilar fue expresamente recomendado por Bob Unanue, presidente de la Coalición de Liderazgo Hispano del think tank con sede en Washington DC.
Junto a Aguilar trabajarán como asesores el excongresista Mike García, Vince Torres y Chris Lopez, este último como coordinador de alcance.