La Cámara cita a ocho aseguradoras por una investigación sobre Obamacare

Publicado por Sabrina Martin 10 de febrero, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron a ocho grandes compañías de seguros de salud como parte de una investigación sobre presunto fraude en los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Las citaciones fueron dirigidas a algunas de las empresas más influyentes del mercado estadounidense: Blue Shield of California, Centene Corporation, CVS Health, Elevance Health, GuideWell, Health Care Service Corporation, Kaiser Permanente y Oscar Health Inc. Los legisladores señalaron que estas compañías no habrían entregado completamente la información solicitada previamente.

Solicitud de documentos clave

En las cartas enviadas a los ejecutivos, los miembros del comité explicaron que están evaluando “el fraude de subvenciones a Obamacare y la capacidad de las leyes regulatorias actuales para abordar este fraude”. Como parte de esa revisión, exigieron documentos que permitan analizar cómo se administran los subsidios dentro del mercado de la ACA.

La fecha límite para entregar la información es el 23 de febrero. Entre los datos requeridos se incluye el número de afiliados que recibieron subsidios pero no utilizaron ninguna prestación médica en un año determinado, así como el monto total pagado por cada aseguradora a corredores y agentes que operan en el mercado de la ACA.

Auditoría encendió las alarmas

El comité solicitó esta información después de que un organismo de vigilancia del Congreso determinara en diciembre que los créditos fiscales para primas, ampliados en años recientes, eran vulnerables al fraude. Durante la auditoría, los inspectores lograron obtener cobertura subvencionada para múltiples solicitantes ficticios, lo que evidenció debilidades en los controles de verificación.

En ese contexto, el congresista Jeff Van Drew, presidente del Subcomité de Supervisión, afirmó en la plataforma X que “cuando miles de millones de dólares de los contribuyentes quedan sin justificar, la gente merece respuestas”.