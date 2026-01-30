Trump declara a Cuba una amenaza para EEUU e impone aranceles a los países que le envíen petróleo al régimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de enero, 2026

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara al régimen comunista de Cuba como una amenaza para el país e impone aranceles a todos aquellos grupos y países que mantengan negocios o suministren petróleo a la isla, entre los cuales se encuentran Rusia, China e Irán, así como los grupos terroristas Hamás y Hezbolá. La amenaza de aranceles se produce en medio de una serie de advertencias que Trump ha hecho contra La Habana tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En la orden ejecutiva, Trump declaró una “emergencia nacional” que crea un “sistema arancelario” para los países y grupos que hagan negocios con Cuba. El mandatario utilizó este mismo mecanismo a comienzos de año para imponer una serie de aranceles a numerosos países. Actualmente, la Corte Suprema está evaluando si el presidente tiene la autoridad para usar instrumentos como las emergencias nacionales para imponer aranceles a países extranjeros.

“Bajo este sistema, podrá imponerse un arancel adicional ad valorem a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o de otro modo suministre cualquier tipo de petróleo a Cuba. A mi juicio, el sistema arancelario, tal como se describe a continuación, es necesario y apropiado para abordar la emergencia nacional declarada en esta orden”, escribió Trump en la orden, en la que también señaló que el secretario de Comercio, en consulta con el secretario de Estado, determinará si “un país extranjero vende o de otro modo suministra, directa o indirectamente, cualquier tipo de petróleo a Cuba”.