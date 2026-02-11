La Administración Trump advierte a buques comerciales estadounidenses que eviten aguas cercanas a Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de febrero, 2026

La administración del presidente Donald Trump emitió este martes una advertencia en la que instó a la navegación comercial estadounidense a mantenerse alejada de las aguas cercanas a Irán, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán y mientras las fuerzas navales de los Estados Unidos mantienen una fuerte presencia en la región. En un aviso de seguridad, la Administración Marítima del Departamento de Transporte advirtió a los buques con bandera estadounidense que eviten operar cerca del Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. La guía señala que, si fuerzas iraníes intentan comunicarse con una embarcación, las tripulaciones “deben proporcionar el nombre del buque y su Estado de abanderamiento, y afirmar que navegan de conformidad con el derecho internacional tal como se refleja en la Convención sobre el Derecho del Mar”.

Asimismo, el aviso instruye a los buques comerciales a negar el acceso a personal iraní, e indica que, en caso de que fuerzas iraníes aborden una embarcación sin autorización, “la tripulación no debe resistirse por la fuerza al grupo de abordaje”. Las autoridades también subrayaron que optar por no resistirse no debe interpretarse como una aprobación de dichas acciones. “Abstenerse de la resistencia forzosa no implica consentimiento ni acuerdo con ese abordaje”, aclaró la agencia.

Vigente hasta el 8 de agosto

La Administración Marítima también instó a las embarcaciones a mantener la mayor distancia posible de las aguas territoriales iraníes cuando operen en la zona, siempre que no se comprometa la seguridad de la navegación. “Se recomienda que los buques comerciales con bandera estadounidense que transiten por estas aguas se mantengan lo más alejados posible del mar territorial de Irán”, señala el aviso. Para los barcos que naveguen en dirección este a través del Estrecho de Ormuz, las autoridades recomendaron transitar cerca de las aguas territoriales de Omán.

La guía, que permanecerá vigente hasta el 8 de agosto, se emite mientras continúan los contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. El presidente Trump dijo el viernes que las conversaciones entre ambas partes habían sido “muy buenas”, aunque advirtió que Irán podría enfrentar consecuencias “muy severas” si fracasan las negociaciones sobre su programa nuclear. Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó las negociaciones indirectas celebradas en Omán como “un paso adelante”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, expresó un optimismo cauteloso en una entrevista con el medio Al Jazeera, en el que también amenazó con duras represalias contra Estados Unidos si este atacaba a Irán.