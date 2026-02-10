Los altos cargos de las agencias migratorias comparecen ante el Congreso

Publicado por Carlos Dominguez 10 de febrero, 2026

Los jefes de las agencias migratorias comenzaron a comparecer ante el Congreso este martes, después de que la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis desatara protestas generalizadas contra la campaña de expulsiones ordenada por la Administración Trump.

En medio de la indignación provocada por esas muertes, el presidente Trump admitió que quizá sea necesario adoptar un “enfoque más suave” en política migratoria. Más tarde, el Gobierno anunció medidas como la retirada de unos 700 agentes migratorios desplegados en Minnesota, reduciendo el despliegue de un pico de casi 2.700 a alrededor de 2.000.

Pero el asunto está lejos de resolverse: los demócratas reclaman cambios en la manera en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realiza sus redadas, mientras que la Administración Trump insiste en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.

Niveles históricamente bajos

Ante la comisión de seguridad interior de la Cámara de Representantes, los responsables de tres agencias del DHS defendieron el balance del Gobierno de Trump.

El director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, subrayó que el líder republicano ha logrado llevar las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos a niveles históricamente bajos.

"La CBP se pasó el año pasado reconstruyendo una frontera que había sido destruida intencionadamente", declaró Scott en una crítica a la política migratoria del expresidente demócrata Joe Biden. En declaraciones recogidas por AFP, el funcionario añadió que "Estados Unidos goza de la frontera más segura" de la historia del país.

"El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato", dijo, por su parte, Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). "Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones", añadió.

Cuestionamientos sobre la violencia en las redadas

Estas comparecencias ocurren mientras republicanos y demócratas negocian la financiación del DHS, el único punto aún pendiente del acuerdo presupuestario alcanzado la semana pasada que permitió poner fin a tres días de cierre parcial del Gobierno federal.

Tras las intervenciones de los funcionarios migratorios, los legisladores pasaron a formular preguntas centradas en la violencia ejercida por los agentes federales durante las redadas, especialmente a raíz de la muerte de los dos manifestantes en Minneapolis.

Cuando el representante demócrata Eric Swalwell preguntó el martes si Lyons se disculparía con las familias de Good y Pretti por la descripción inicial de la Administración Trump que los calificaba como “terroristas domésticos”, él afirmó que no comentaría sobre investigaciones en curso.