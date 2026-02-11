Se suspende la cena bipartidista de gobernadores en la Casa Blanca luego de que Trump no invitara a los demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 10 de febrero, 2026

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) decidió suspender la histórica cena en la Casa Blanca. La noticia llegó luego de que Donald Trump solo invitara a los gobernadores republicanos, rompiendo una tradición bipartidista de larga data. La reunión estaba prevista para el próximo 20 de febrero, en medio del encuentro anual de la NGA que se celebrará en Washington DC.

La polémica en torno al evento comenzó el pasado viernes, cuando el New York Times informó que Trump no había invitado al gobernador de Maryland y vicepresidente de la NGA, Wes Moore, y tampoco al gobernador de Colorado, Jared Polis, ambos demócratas. Moore no asistió a la cena del año pasado, cuando se viralizó un intercambio entre el presidente y la gobernadora de Maine, Janet Mills.

"Dado que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no actúa como facilitadora de ese evento y ya no está incluido en nuestro programa oficial", expresó Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma y actual presidente de la NGA, en una carta obtenida por The Associated Press.

"No podemos permitir que una acción divisiva logre su objetivo de dividirnos. La solución no es responder de la misma manera, sino elevarnos por encima y seguir centrados en nuestro deber compartido hacia las personas a las que servimos. Los gobernadores de Estados Unidos siempre han sido modelos de liderazgo pragmático, y ese ejemplo es muy importante cuando Washington se distrae con la política", añadió.

De esta manera, y según informó Politico, la NGA no patrocinará la reunión y tampoco brindará recursos para ayudar con el transporte para la actividad.

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, fue consultada sobre la decisión de Trump y respondió lo siguiente: "Es la casa del pueblo. También es la casa del presidente, así que puede invitar a quien quiera a cenas y eventos aquí en la Casa Blanca".

Tras el comunicado de Stitt, 18 gobernadores demócratas firmaron una carta conjunta en la que declinaron asistir a los eventos organizados por la Casa Blanca para los gobernadores.

"Si es cierto que no todos los gobernadores están invitados a estos eventos, que históricamente han sido oportunidades productivas y bipartidistas de colaboración, no asistiremos a la cena de la Casa Blanca este año. Los gobernadores demócratas se mantienen unidos y nunca cesarán de luchar para proteger y mejorar la vida de los habitantes de nuestros estados”, se lee en la carta.

Todavía no está claro si los gobernadores republicanos, todos o algunos, asistirán por su cuenta al encuentro con el presidente Trump.