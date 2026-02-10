El Departamento de Justicia avanza para desestimar el caso penal de Steve Bannon

Publicado por Williams Perdomo 10 de febrero, 2026

El Departamento de Justicia avanza en su intento de desestimar la condena penal de Steve Bannon, asesor de larga data del presidente Donald Trump, relacionada con su negativa a testificar ante el Congreso en relación con la investigación sobre el 6 de enero.

En ese sentido, el Departamento de Justicia solicitó al juez federal de distrito Carl Nichols que desestimara la acusación formal de dos cargos que el Departamento de Justicia presentó contra Bannon hace más de cuatro años.

El DOJ lo hizo en una moción firmada por la fiscal federal Jeanine Pirro. "El Gobierno ha determinado, en ejercicio de su discreción procesal, que la desestimación de este proceso penal redunda en interés de la justicia. El acusado Bannon no se opone a esta moción", detalla el documento legal.

Steve Bannon entró en prisión en julio de 2022 tras ser condenado a cuatro meses por desacato al Congreso. Estaba citado para declarar ante el comité de la Cámara de Representantes que investigó lo sucedido el 6 de enero de 2021 y no compareció.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre si creía que valía la pena ir a prisión por no testificar ante el Congreso, aseguró que "1.000%".

"Si no estás preparado para ir a prisión a luchar por tu país (...) no estás preparado para luchar por tu país", sostuvo el asesor político.