La Cámara aprobó los últimos paquetes de gasto para evitar un nuevo cierre del Gobierno

Publicado por Joaquín Núñez 22 de enero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó los paquetes de gasto finales para evitar un nuevo cierre de Gobierno. Tras semanas de negociaciones con los demócratas y muchos republicanos, Mike Johnson, presidente de la Cámara, logró aprobar las últimas asignaciones con 341 votos a favor y 88 en contra.

En este caso, el paquete de asignaciones financia las siguientes áreas de Gobierno: defensa, transporte, vivienda y desarrollo urbano, salud y servicios humanos, trabajo, educación y otras agencias relacionadas. En total, suponen un gasto de 1,2 billones de dólares.

Uno de los puntos más picantes del debate fue el financiamiento para el capítulo de seguridad nacional. Precisamente, fue el que tuvo la votación más ajustada: 220 a 207. En concreto, este proyecto mantiene el gasto para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) del año anterior y asigna 20 millones de dólares para la compra y el funcionamiento de cámaras corporales para los agentes del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, restringe la capacidad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para asignar fondos federales de forma discrecional.

"La legislación que tenemos ante nosotros forma parte del capítulo final del proceso de asignación de fondos para el año fiscal 2026. Aquí es donde meses de trabajo se convierten en resultados. Verán, no estamos aquí para otra solución provisional o temporal. Estamos aquí para terminar el trabajo, proporcionando financiación para todo el año y cerrando los doce proyectos de ley con certeza y dirección", expresó el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole.

"Nuestro proyecto de ley de defensa envía un mensaje claro: el ejército estadounidense seguirá siendo el más fuerte del mundo", añadió el republicano de Oklahoma.

En cuanto a los próximos pasos del Congreso para evitar el cierre del Gobierno del próximo 30 de enero, la Cámara combinará los cuatro proyectos de ley con un paquete de dos que aprobó la semana pasada y enviará el paquete completo al Senado. Se espera que el Congreso aborde los detalles finales durante la próxima semana.