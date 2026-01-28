Publicado por Santiago Ospital 28 de enero, 2026

"Innumerables noticias han amplificado los temores de que, bajo el mandato de Trump, los agentes federales de Inmigración y Aduanas estén violando de forma descontrolada los derechos fundamentales", aseguró John Lott, presidente del Crime Prevention Research Center: "Las cifras cuentan una historia muy diferente".

Lott primero destacó, en un reciente artículo, la cifra total de arrestados desde la inauguración hasta fines de noviembre: 595.000 extranjeros que permanecían en el país de forma ilegal. Una cifra que describió como "extraordinaria". Además, destacó que se deportó a 605.000.

De acuerdo con Lott, los medios suelen difundir cifras incompletas o distorsionadas (y a veces, ni siquiera, sino que apelan a generalidades como "muchos") que repercuten en la imagen que los americanos tienen sobre el trabajo del ICE.

"Ninguna agencia federal es perfecta. En la aplicación de la ley de inmigración, como en todas las operaciones policiales, se cometen errores", asegura. "Pero la falta de perspectiva de los medios de comunicación sobre los datos y su negativa a poner las cifras en contexto está avivando un debate público explosivo".

A continuación, los principales puntos que disputa a los medios masivos:

Muertos en custodia del ICE

Como ejemplo de la alteración de las cifras, el experto recuerda un intercambio viral entre la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y un periodista que comenzó con la siguiente pregunta:

"El año pasado murieron 32 personas bajo custodia del ICE; 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por el ICE. Y, eh, Renee Good recibió un disparo en la cabeza y fue asesinada por un agente del ICE. ¿Cómo se puede decir que lo hicieron todo correctamente?".

Sobre las muertes bajo custodia del ICE, Lott pone en duda la fuente de las cifras en sí. "ProPublica y los bufetes de abogados que recopilan los datos sobre las actividades del ICE no proporcionan un desglose de las causas de las muertes, lo que en sí mismo es una señal de alarma", señala, rememorando también que algunas dos muertes en detención se produjeron en un ataque contra instalaciones de la patrulla.

Además, destaca que los 32 muertos en custodia representan un número menor que el de la Administración Obama. En sus dos mandatos, murieron 56 personas en custodia federal. Aunque no hay datos "claros" del total de detenidos durante aquel período, siempre según Lott, el Gobierno demócrata habría procesado a unos 797.834 individuos. Es decir que Obama habría registrado una muerte cada 14.314 detenidos. Trump, una cada 18.594.

En otras palabras, el demócrata habría tenido una tasa del 0,007% muertos en detención frente a una del 0,0054% de Trump.

​Ciudadanos americanos detenidos: "La tasa de error con Obama fue 3,36 veces mayor que con Trump"

El presidente del Crime Prevention Research Center también pone en entredicho el otro dato del periodista durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca: los 170 estadounidenses arrestados por el ICE.

De aquel total, 130 ciudadanos fueron esposados por haber interferido operaciones o atacado a agentes federales. Detenciones, por tanto, "justificables según cualquier interpretación de la ley", asegura Lott remarcando además que aquellos datos fueron provistos por "la izquierdista ProPublica".

De los 40 ciudadanos estadounidenses detenidos "por accidente o error", la mitad permanecieron detenidos más de un día. "Cualquier error es grave, pero 40 errores de 595 000 detenciones suponen una tasa de error de solo el 0,0067%, lo que equivale aproximadamente a una detención indebida por cada 14.925 detenciones", afirma Lott.

Solo en los años fiscales 2015 y 2016, con Obama en el Salón Oval, ICE registró 263 arrestos equivocados, 54 ingresos en prisión erróneos y cuatro deportaciones que no deberían haber ocurrido. El total de 239.645 arrestos en ese período significaría una tasa de error del 0,0225%. "Aproximadamente un error por cada 4.444 arrestos", concluye el experto: "En general, la tasa de error con Obama fue 3,36 veces mayor que con Trump".

Deportados por error

Si Lott señalaba que en tan solo dos años Obama deportó a cuatro estadounidenses por error, destaca que, en cambio, con Trump "no se cometieron deportaciones erróneas hasta noviembre".

Vale destacar, sin embargo, que sí han brotado acusaciones de ciudadanos incorrectamente deportados, pero que el Gobierno discute esas versiones. En un caso de principios de año en que tres menores estadounidenses de dos familias distintas fueron deportados, la Administración aseguró que así lo habían decidido los propios padres. Las madres deportadas habrían decidido llevarse a sus hijas consigo. Abogados de las familias rechazaron esta versión.

Asimismo, se conocieron casos de denuncias de extranjeros que aseguraban haber sido deportados por error. El caso más conocido fue el de Abrego García, inmigrante salvadoreño que fue deportado a El Salvador. La Casa Blanca admitió que había sido enviado a su país natal "por error", ya que una orden judicial impedía devolverlo a la nación centroamericana debido a amenazas de pandillas contra su familia, pero defendió que había cometido delitos en Estados Unidos y que por tanto debía ser expulsado. El caso judicial sigue abierto.